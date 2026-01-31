Search here...

Kartoffel som concealer: det naturlige trick, der virker

Émilie Laurent
Selvom der findes masser af højtydende serummer og banebrydende cremer på markedet for hudpleje, foretrækker nogle skønhedsafhængige mere naturlige alternativer. Dette er tilfældet for denne indholdsskaber, der bytter sin concealer-stick ud med en skive kartoffel for at afhjælpe tilstoppet hud. Denne stivelsesholdige grøntsag, der normalt er forbeholdt lækre gratiner, nærer huden og giver et hurtigt og nemt skønhedsboost.

Hvorfor kartofler hjælper med mørke rande under øjnene

Stop med at lede efter din concealer i skønhedsbutikker, og begynd at lede i dit supermarked! Kartoflen, den stivelsesholdige grøntsag, der ofte bruges til pommes frites, og som giver vinterretter fylde, kan konkurrere med selv de mest sofistikerede concealere i makeuptasker og er på vej fra køkkenet til badeværelset. Denne billige ingrediens, en fast bestanddel til raclette midt i vinteren og en velkommen tilføjelse til fondue, har fordele, der rækker langt ud over middagsbordet.

Dette fremgår af en video fra indholdsskaberen @monamakeupdoll . Den unge kvinde, der praktiserer en ret eksperimentel skønhedsrutine og løser alle sine hudproblemer med de saftige , bladrige og frugtagtige vidundere fra sit køkken, placerer kartoffelbåde under øjnene, og det er alt, hvad der skal til for at give hende et friskt look. Mens vi indtil nu mest har fået ordineret agurkeskiver til at forkæle øjenområdet, kan kartofler også bruges der.

Rå kartofler indeholder stivelse, C-vitamin, kalium og naturlige enzymer. Denne kombination giver dem en lindrende og mildt afslappende effekt. Som et resultat kan de hjælpe med at reducere hævelser og give øjenområdet en lysere glød.

Dens kølende effekt spiller også en nøglerolle. Kulden hjælper med midlertidigt at trække blodkarrene sammen, hvilket kan reducere hævelser under øjnene. Stivelsen efterlader derimod en blød følelse på huden, næsten som et naturligt udglattende slør. Det er ikke en concealer i ordets makeup-forstand, men snarere en behandling, der forbereder huden og får øjnene til at se mere udhvilede ud.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Mona Nasser (@monamakeupdoll)

Sådan bruger du kartofler som en "naturlig concealer"

Tricket er simpelt, men kræver lidt skånsomhed. Vælg en rå kartoffel, godt vasket og skrællet. Så har du to muligheder. Den første er at skære to tynde skiver og placere dem under øjnene på ren hud i cirka femten minutter. Lig ned, lad det virke, mens du trækker vejret, lytter til en podcast eller laver absolut ingenting (og det føles også godt).

Den anden metode, lidt mere målrettet, går ud på at rive et lille stykke kartoffel og derefter presse pulpen gennem en ren kompres eller klud for at udvinde saften. Dup forsigtigt saften ind i øjenområdet, pas på ikke at få den i øjnene, og lad den sidde i et par minutter, før du skyller den af. I begge tilfælde fremstår huden ofte friskere og lysere, som om øjnene har fået et par timers søvn igen.

Kartoflen for at give illusionen af at have kartoflen

Selvom kartoflen allerede overrasker os i sin "øjenpleje"-form, stopper dens potentiale tydeligvis ikke der. Denne beskedne knold gemmer på en lang række skønhedsfordele, der næsten vil få dit køkken til at ligne et mini-kosmetiklaboratorium.

På huden bruges dens saft ofte for sin lindrende effekt. Takket være dens vand, der er rigt på mineraler og stivelse, kan kartoffel lindre mindre, midlertidige irritationer og fornemmelser af overophedning, for eksempel efter soleksponering eller kulde. Påføres i et tyndt, revet lag i ansigtet (altid på ren hud og i kort tid), efterlader den huden blødere og mere behagelig.

En anden overraskende fordel er dens lysnende effekt. C-vitaminet, den indeholder, hjælper med at visuelt genoplive mat hud. Nogle mennesker bruger den som en hjemmelavet lotion og dupper den fortyndede saft blidt ind i ansigtet for at give træt hud et friskere udseende. Det er ikke en dermatologisk behandling, men et lille trick til en " sund glød ", der kan gøre hele forskellen på dage, hvor spejlet ikke ser så pænt ud.

Det, der er så tiltalende ved dette tip, er dets uprætentiøse natur. Det minder os om, at skønhed ikke kun findes i designerflasker, men også i nedarvede, intuitive, næsten hjemlige gestus. At bruge en kartoffel til at pleje dine øjne er en måde at sige nej til tanken om, at du altid har brug for "mere" for at have det godt.

