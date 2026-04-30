At passe på sig selv er ikke en luksus, men en daglig nødvendighed. Enhver kvinde fortjener en skønhedsrutine, der er designet til hende, og som er tilpasset hendes kropstype, livsstil og hud.

I dag giver mangfoldigheden af tilgængelige behandlinger – fra simpel ekspresrengøring til højteknologisk behandling – hver person mulighed for at opbygge en virkelig effektiv protokol.

Vi guider dig gennem de bedste muligheder for at forbedre dit ansigt og din krop , uden at gå på kompromis med kvalitet eller nydelse.

En skønhedsfilosofi centreret omkring dine unikke behov

Ingen hudtyper er ens. Bag denne simple observation ligger en fundamental realitet: generiske hudplejeprodukter når hurtigt deres grænser. Fedtet hud reagerer anderledes på anti-aging behandlinger end tør eller kombineret hud.

Derfor danner en forudgående hudanalyse grundlaget for en virkelig effektiv rutine.

Før enhver behandling er det vigtigt at identificere ansigtets reelle behov – manglende fugt, tab af elasticitet, mat hud – så du kan træffe præcise valg.

Personlig støtte forvandler en simpel session til et skræddersyet øjeblik med velvære.

Ifølge en undersøgelse offentliggjort i 2023 af den franske dermatologiske forening bruger mere end 60 % af kvinder produkter, der ikke er egnede til deres hudtype.

Denne figur viser, hvor stor en forskel ekspertrådgivning gør.

Ud over de synlige resultater, styrker en passende rutine også moralen. At have det godt med sig selv handler først og fremmest om at have det godt med sig selv. Enhver kvinde, uanset kropstype, fortjener denne venlige opmærksomhed til sine egne behov.

Essentielle ansigtsbehandlinger for strålende hud

En komplet ansigtsbehandling følger altid en præcis logik. Dybderensning åbner porerne og forbereder huden til de følgende trin. Dampning blødgør urenheder for at lette udrensningen.

Dernæst kommer scrubben , det første trin i eksfolieringen, efterfulgt af massagen , som aktiverer mikrocirkulationen og afslapper ansigtsmusklerne.

Den klassiske ansigtsbehandling (89 €, 1 time) illustrerer perfekt denne omfattende tilgang: dampning, ekstraktion, eksfoliering, massage og en professionel maske følger hinanden for et klart og strålende resultat.

For dem, der ønsker at gå et skridt videre, inkluderer Signature Treatment en peeling rig på AHA og C-vitamin for en strålende og jævn teint .

Disse behandlinger kan tilpasses alle budgetter og tidsplaner. Express Facial (49 €, 30 minutter) tilbyder en velkommen eksfoliering og massagepause.

Discovery-ansigtsbehandlingen (69 €, 45 minutter) giver en blid introduktion uden ekstraktioner med eksfoliering, massage og maske.

Anti-aging og fyldegivende hud: behandlingerne der gør en forskel

Enestående aktiver til gavn for foryngelsen

Chrono Repair Premium Anti-Aging Treatment (99 €, 1 time og 15 minutter) er baseret på en synergi af bemærkelsesværdige aktive ingredienser. Hyaluronsyre , schweizisk gletsjervand og blåalgeekstrakt – hvis virkning minder om retinol – giver huden øjeblikkelig fylde og udglatning.

Resultatet: ungdommelig og strålende hud fra den allerførste behandling.

En boosterbehandling på flere sessioner forstærker og forlænger disse effekter. Foryngelse kan ikke opnås i et enkelt besøg; den opbygges over tid.

Stræk og højteknologi til opstramning

Ansigtsudstrækning (99 €, 1 time) kombinerer ekspertmassage med høj præcision , muskeludstrækning og ansigtsyoga. Denne unikke kombination opstrammer konturer, reducerer rynker og fine linjer og genopretter hudtonen.

Det er en revitaliserende tilgang, der kombinerer effektivitet og at give slip.

Højteknologibehandlingen (99 €, 1 time og 15 minutter) bruger lipo-kavitation i ansigtet ved hjælp af ultralyd og radiofrekvens til at virke dybtgående på hudens elasticitet og udstråling.

Disse højpræcisionsenheder bearbejder det, som hænder alene ikke kan nå.

Cellefornyelse og glød: peeling i hjertet af din rutine

New Generation Organic Peel (99 €, 45 minutter) repræsenterer en sand revolution inden for eksfoliering . Denne foryngende behandling er designet til mat, træt hud efter akne eller hud præget af pigmentpletter .

Takket være AHA+ mikropeelingen koncentreret i mælkesyre stimulerer den dybdegående cellefornyelse.

Resultaterne taler for sig selv: strålende hud, ensartet teint, færre aknear og udglattede fine linjer. Et forløb på 4 sessioner anbefales for optimale resultater.

Denne behandling inkluderer nødvendigvis en hjemmerecept inklusive køb af en pro-mikrobiomlotion (€39), hvilket garanterer ensartet opfølgning mellem hver session.

Regelmæssig eksfoliering er fortsat et af de mest undervurderede trin i en effektiv skønhedsrutine for kvinder. Det befrier huden for døde hudceller og forbereder overfladen til bedre absorption af efterfølgende hudplejeprodukter.

Innovative behandlinger, der forvandler feminin skønhed

HD Hidr ansigtsbehandlingen (€99, 1 time og 15 minutter) er velegnet til alle hudtyper og alle aldre .

Dens unikke kombination af rensning, eksfoliering, udrensning, hydrering og antioxidantbeskyttelse skaber en spektakulær udstråling fra den allerførste session .

WHISpro (99 €, 30 minutter) innoverer med sine engangskapsler og magnetiske infusionsteknologi. De aktive ingredienser trænger dybt ind i hudens lag og leverer dokumenterede resultater på minimal tid.

Anti-aging, akne, eksfoliering eller foryngelse: hver kapsel imødekommer et specifikt behov.

Den nye Prestige-behandling (129 €, 1 time og 15 minutter) tager ekspertise endnu et skridt videre. Den kombinerer de mest kraftfulde aktive ingredienser , marine mineraler og fransk kaviarekstrakt for at genoplade og booste huden.

Den inkluderede hoved-, nakke-, skulder-, arm- og håndmassage gør det til en total skønhedsoplevelse.

Tilpas din skønhedsrutine til hver profil og dit budget

Skønhed har ingen fast pris. Her er en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige for at opbygge en personlig rutine:

Ekspres ansigtsbehandling (49 €, 30 min) : ideel til en hurtig eksfoliering og massagepause

: ideel til en hurtig eksfoliering og massagepause Discovery ansigtsbehandling (69 €, 45 min) : en skånsom første behandling uden tandudtrækninger

: en skånsom første behandling uden tandudtrækninger Ansigtsbehandling for teenagere (69 €, 1 time) : professionel rensning tilpasset ung hud

: professionel rensning tilpasset ung hud Premiumbehandlinger til €99 (1 time til 1 time og 15 minutter) : intensive og varige resultater

: intensive og varige resultater Prestigebehandling (129 €, 1 time og 15 minutter) : absolut ekspertise til at genoplade huden

Teenagepiger får gavn af specifik pleje, der er designet til deres særlige behov . Ung hud kræver en skånsom, men grundig tilgang, især når man har at gøre med fremadstormende akne.

Hver kvinde kan således opbygge en udviklende rutine, der er tilpasset hendes livstempo og hendes nuværende prioriteter.

At tage vare på sig selv er frem for alt en venlig handling, der er tilgængelig for alle i alle livets faser.