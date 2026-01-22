Tigerbalsam, et uventet skønhedsprodukt: disse tips skaber røre på sociale medier

Search here...

Émilie Laurent
Tigerbalsam, den lille lommedrik, der renser dine næsebor med blot et klem, er ikke kun til at lindre muskelsmerter. Den er lige så vigtig i dit førstehjælpskit til vandreture, som den er i din makeuptaske. Denne mintduftende creme, der er så højt rost af vores bedstemødre, har endnu ikke afsløret den fulde effekt. Den kan også lindre mindre hudirritationer og give lindring til ømme fødder.

Tigerbalsam, et alsidigt middel

Tigerbalsam behøver ingen introduktion. Det er en basisprodukt til wellness. Denne lille flaske er et must-have, især til gåture og moderate vandreture. Vi påfører den på ben, der er ømme efter at have gået eller insektbid. Eller vi sniffer den dybt for at hjælpe med vejrtrækningen under en mindre influenza. Tigerbalsam, der blev ordineret af vores bedstemødre, som nok er dens bedste ambassadører, er en koncentreret kilde til fordele. Så hvad er der præcist i denne lille glasbeholder, der efterlader sådan en stærk duft?

Tigerbalsam er baseret på en simpel, men bemærkelsesværdigt effektiv formel baseret på kamfer, mentol og æteriske olier af nellike, cajeput og kanel. Disse aktive ingredienser, der i sig selv er tilstrækkelige til at parfume kroppen, er kendt for deres stimulerende, varmende og afsvældende egenskaber. Inden for kosmetik er denne type sammensætning betydningsfuld: den virker på mikrocirkulationen, vækker huden og giver en øjeblikkelig følelse af friskhed eller varme afhængigt af det påførte område. Tigerbalsam, som er særligt gavnlig for vores hænder under selvmassage , er en slags "schweizerkniv" inden for skønhed. Her er et par eksempler, der beviser det.

For at reducere svedlugt

Selvom sved er en normal og endda sund menneskelig funktion, er det ikke altid behageligt. Og om vinteren har tøjmaterialer en tendens til at få os til at svede på trods af de regelmæssige kuldegysninger. Tigerbalsam "maskerer" ikke bare denne kropslugt; den regulerer sved. Mere end en hurtig løsning eller en sensorisk distraktion, er det en fugttransporterende ingrediens. Sig farvel til svedpletter under lyse sweatere!

For fødder der forbliver bløde uanset hvad

Om vinteren falder temperaturen ofte til under frysepunktet, og fødderne bærer kulden mest. Selv med et godt par sokker, strømpebukser og forede støvler kan de stadig mærke kulden. Men på trods af deres uplejede udseende og desperate behov for pleje, forbliver denne del af kroppen, gemt væk og gemt væk i støvler, i vid udstrækning forsømt i hudplejerutiner . Og fodterapeuter bliver stille og roligt irriterede over dette.

For endelig at forkæle dine fødder, som de fortjener, og give dem en blødgørende effekt på dine skridt, er Tiger Balm uvurderlig. Den blødgør ligtorne og udglatter huden, hvilket gør den næsten smertefri på grund af sin tykkelse. Undgå dog at påføre den på irriterede områder, da dette kan forværre situationen.

At afslappe kæben (og blødgøre ansigtstrækkene)

Sammenhængen mellem muskelspændinger og ansigtstræk undervurderes ofte. Når Tiger Balm påføres kæbemusklerne, væk fra munden, hjælper det med at frigøre spændinger relateret til stress eller bruksisme. Det indirekte, men reelle resultat er et mere afslappet, mindre lukket og næsten blødere ansigt. Det er ikke en kosmetisk behandling i sig selv, men en afslappende gestus, der kan ses i ansigtet.

Forholdsregler, der ikke må overses

Tigerbalms duft alene formidler dens karakter og demonstrerer dens kraft. Selv under Covid-pandemien opløfter den os. Så lokkende som disse tips end måtte være, er Tigerbalsam stadig et koncentreret produkt. Det er ikke egnet til meget følsom hud og bør aldrig påføres i nærheden af øjnene eller på irriteret hud. En test på et lille område er afgørende, og dens brug bør forblive lejlighedsvis.

Kort sagt, Tiger Balm er ikke kun for eliteatleter. Det er også en fast bestanddel på badeværelserne hos skønhedsentusiaster. Denne lille, kompakte tube opnår, hvad andre, mere avancerede tuber ikke formår. Det er dog bedst ikke at overforbruge den.

