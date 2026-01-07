Tør hud om vinteren? Opdag teknikken, der gør underværker.

Midt om vinteren angriber kulden huden og efterlader synlige mærker på overhuden. Med de nuværende temperaturer har du måske fordoblet din fugtighedscreme. Der findes dog en bedre hudbeskyttelse, og navnet er sikkert kendt for dig. Det er vaseline, den vigtigste ingrediens i slugging, en trendy skønhedspraksis.

Hvad er slugging præcist?

Siden den kolde tid kom og temperaturerne pludselig faldt, har du uden tvivl optimeret din skønhedsrutine og fordoblet din hudpleje foran spejlet. Din hud er vinterens første offer, og du behøver ikke et forstørrelsesglas for at se skaden. Rødme, tilsyneladende tørhed, afskalning – tegnene er umiskendelige. Din hud er i kritisk tilstand, og selv de mest nærende cremer på markedet synes ikke at være nok til at redde den.

Og fortvivl ikke, slugging kan måske sætte en stopper for dine hudproblemer og give dig varig lindring. Dette beauty-jargonudtryk, der stammer fra ordet "skin flooding" og "blush draping", og som kun forstås af tosprogede, stammer fra ordet "slug". Du kan være sikker på, at ideen ikke er at placere disse slimede væsner på dit ansigt og lade dem lave en klistret maske. Slugging bruger en velkendt ingrediens, der er typisk for gammeldags midler.

Dette er vaseline, en alsidig creme, der har den fordel, at den er rig på vitamin A og E, de vigtigste kilder til velvære for huden. Det er et fremragende middel mod tørstig og dehydreret hud. Med sin naturligt rige tekstur bruges den også ofte til forbrændinger eller irritationslæsioner.

En skønhedsgest fra Korea

Sluggling stammer fra Korea, et område der betragtes som et kosmetisk eldorado og en inspirationskilde for skønhedsentusiaster verden over. Denne del af kloden, der for få år siden stadig var relativt ukendt, er blevet fokus for alle æstetiske diskussioner. Koreanske kvinder betragtes som gode eksempler, og deres fejlfrie hud er et bevis på deres ekspertise og uudtømmelige viden om hudpleje. Efter at have populariseret lag-på-lag-behandlinger, sheetmasker og dobbeltrensning, er de nu ved at omvende os til sluggling.

Mens vaseline i Europa mest bruges lejlighedsvis, er det allestedsnærværende i K-Beauty-landet. Demonstrations-TikToks bevidner dette. Skønhedsafhængige smører sig ind i vaseline og deler tips til, hvordan man bruger det. Brugt som et grødomslag til at lysne huden, som en natbehandling for en glødende hud efter opvågning eller som en øjencreme for et frisk look, er vaseline en undervurderet drik.

Hvad dermatologer mener

Vaseline, også kendt under det temmelig uflatterende øgenavn "original vaseline", lyder umiddelbart mindre tiltalende. Men selvom produktet ikke er lige så naturligt og autentisk som aloe vera eller sheasmør , gennemgår det en grundig rensningsproces, før det når din toilettaske. Du kan være sikker på, at det intet har at gøre med bilbrændstof. Dermatologer roser det endda.

I et interview med mediet Byrdie forklarer Dr. Landriscina fordelene ved vaseline. "Det fungerer som et signal, der fortæller din hud, at den skal producere flere intercellulære lipider. Det skaber en barriere, der beskytter huden og forhindrer fugt i at slippe ud."

Vaseline, den vigtigste ingrediens i slugging, erstatter ikke din sædvanlige hudplejerutine. Det er ikke en erstatning for din almindelige fugtighedscreme. Det er snarere et velkomment boost om vinteren, en særlig hård årstid for huden. Og denne koreanske teknik er ikke egnet til alle hudtyper. Vaseline tager ikke højde for de specifikke behov hos forskellige hudtyper. Dens lukkende effekt og fedtede konsistens kan gøre mere skade end gavn for akne-udsat hud.