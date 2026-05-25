"Kosmetikoreksi", skønhedsbesættelsen, der bekymrer forældre

Mellem ti-trins hudplejerutiner og "glow-up"-videoer kommer skønhed i stigende grad ind i børns liv i en yngre alder. På sociale medier er én trend både spændende og bekymrende: "kosmetik-eksi", en tidlig søgen efter "ideel hud", der rejser adskillige spørgsmål om selvbillede og unges velbefindende.

En besættelse af "perfekt hud" fra en meget ung alder

"Kosmetikoreksi" er ikke en officiel medicinsk diagnose, men et udtryk, der i stigende grad bruges til at beskrive et overdrevent fokus på hudpleje og udseende. Det rammer primært præ-teenagere og teenagere, nogle gange helt ned til 9 eller 10 år. I denne sammenhæng bliver skønhedsrutiner meget omfattende: flere renseprodukter, serummer, fugtgivende masker, øjenplaster og såkaldte "anti-aging" cremer. Produkter, der oprindeligt er designet til voksne, finder således vej ind i hverdagen for børn, der stadig er under udvikling.

Dette fænomen rejser spørgsmål, da det kan indgyde en krævende idé meget tidligt: at huden skal være "perfekt". Specialister foreslår derefter et til tider angstfyldt forhold til udseende, på bekostning af et enklere og mere fredfyldt syn på egenomsorg.

TikTok og "Sephora Kids": når sociale medier accelererer trenden

Sociale medier spiller en central rolle i denne udvikling, især TikTok. På platformen får videoer af hudplejerutiner eller skønhedsshopping millioner af visninger, ofte med teenagepiger eller meget unge influencere.

"Sephora Kids"-fænomenet illustrerer denne tendens: Børn og præ-teenagere er passionerede omkring kosmetik og besøger ofte butikker som Sephora, hvor de kopierer gestus og rutiner inspireret af onlineindhold. Videoerne viser trendy produkter – fugtgivende serummer, læbemasker, hårolier – i en legende og tilgængelig tone. Denne tilgang kan dog normalisere rutiner, der ikke er egnede til "ung" hud.

Derudover kommer algoritmernes kraft: en simpel interaktion med skønhedsindhold kan hurtigt forvandle et nyhedsfeed til en kontinuerlig strøm af hudplejeråd, hvilket forstærker ideen om, at en kompleks rutine er afgørende for at "passe godt på sig selv".

Voksende bekymring blandt forældre og specialister

Mange forældre sætter spørgsmålstegn ved dette tidlige pres for at overholde skønhedsstandarder. Ud over det økonomiske aspekt, som nogle gange kan være betydeligt, advarer specialister primært om den psykologiske indvirkning. Gentagen eksponering for meget høje skønhedsstandarder kan påvirke selvtilliden. Ideen om, at ikke-eksisterende "ufuldkommenheder" bør korrigeres, eller at aldring bør forventes fra barndommen, kan svække et barns forhold til sin krop og sit selvbillede.

Dermatologer påpeger også en konkret risiko: Nogle produkter, der indeholder kraftige aktive ingredienser, såsom eksfolierende syrer eller retinol, er ikke egnede til "ung" hud og kan forårsage irritation eller hudsensibilisering.

Italien baner vejen for europæisk refleksion

Stillet over for problemets omfang har Italien iværksat en undersøgelse af visse markedsføringspraksisser relateret til kosmetik rettet mod mindreårige. Myndighederne er især interesserede i den rolle, som mikroinfluencere og reklameindhold, der anses for potentielt at være overdrevent suggestivt, spiller. Målet er at forstå, om visse markedsføringsstrategier opfordrer børn til at forbruge produkter, der ikke er beregnet til dem. De involverede mærker fastholder på deres side, at de ikke direkte er rettet mod mindreårige.

Støtte uden at forbyde: at finde en balance

Eksperter går ikke ind for et totalt forbud mod kosmetik, men snarere en struktureret tilgang, der er skræddersyet til alder. En simpel rutine med fokus på hygiejne og velvære er generelt tilstrækkelig for "ung" hud. Åben kommunikation er fortsat afgørende. Forståelse af teenageres interesse for disse praksisser giver mulighed for diskussion af bredere emner: selvtillid, indflydelsen fra sociale medier og udvikling af personligt image.

I en digital verden, hvor æstetiske standarder cirkulerer hurtigt, er udfordringen ikke at afvise kosmetik, men at placere den i et mere blidt, inkluderende og omsorgsfuldt perspektiv. En skønhed, der ledsager personlig vækst snarere end at påtvinge den.