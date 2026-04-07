I rummet er Artemis-astronauternes måltider meget forskellige fra dem på Jorden.

Hvad spiser man, når man rejser til Månen? Ombord på Artemis II-missionen skal astronauterne tilpasse deres spisevaner til et miljø, hvor tyngdekraften er næsten ikke-eksisterende. I Orion-kapslen er det umuligt at lave mad eller servere et måltid, som man ville gøre på Jorden. Måltiderne er specielt designet til at forhindre krummer eller væsker i at flyde rundt i kabinen, hvilket kan beskadige udstyr eller blive inhaleret af besætningen.

Frysetørret og rehydreret mad før spisning

Under en diskussion med canadiske studerende, som blev videregivet på YouTube af Reuters , beskrev den amerikanske astronaut Christina Koch, hvordan måltider tilberedes i rummet. På menuen: rejecocktail, grønne bønner og mac and cheese. Velkendte retter, men pakket i lufttætte poser, der muliggør sikker spisning i mikrogravitation.

Meget af den mad, astronauter spiser, frysetørres. Denne proces involverer at fjerne vand fra maden ved meget lave temperaturer for at bevare dens ernæringsmæssige egenskaber og samtidig lette opbevaringen. Før de spiser, bruger astronauterne en drikkevandsdispenser integreret i Orion-kapslen til at rehydrere deres måltider.

Christina Koch nævnte eksemplet med rejecocktailen, som hendes kollega Jeremy Hansen valgte. Blot ved at tilsætte den anbefalede mængde vand gendannes rejernes tekstur, der ligner friske rejer. Poserne kan derefter spises direkte med specialredskaber. Nogle retter kan også genopvarmes med en kompakt madvarmer ombord. Traditionelle tilberedningsmetoder er dog stadig umulige, da væsker og fedtstoffer ikke opfører sig på samme måde i mikrogravitation.

Menuer designet til astronauternes sundhed

Måltiderne ombord på Artemis II-missionen tilberedes af videnskabelige teams med speciale i rumernæring. Målet er at sikre et afbalanceret indtag af proteiner, vitaminer og mineraler for at opretholde astronauternes helbred under missionen.

I rummet kan menneskekroppen gennemgå adskillige forandringer, herunder et fald i muskelmasse og knogletæthed. En passende kost hjælper med at afbøde disse effekter og giver den energi, der er nødvendig for at udføre daglige opgaver. Menuerne er også designet til at forblive varierede, da glæden ved at spise bidrager til psykologisk velvære under lange og isolerede missioner. Ifølge Christina Koch er de tilbudte måltider "ret gode" på trods af deres til tider usædvanlige udseende.

Et centralt problem for fremtidige rummissioner

Mad er et centralt element i rumforskning. Efterhånden som missionerne bliver længere, især inden for Artemis-programmet, skal rumfartsorganisationer udvikle løsninger, der kan garantere nærende måltider, samtidig med at den vægt, der transporteres fra Jorden, begrænses.

Der er forskning i gang for at forbedre kvaliteten af rumfødevarer og undersøge muligheden for at producere fødevarer direkte i rummet. Disse innovationer kan spille en afgørende rolle i fremtidige bemandede missioner til Månen eller Mars.

Måltiderne, der serveres til Artemis-astronauterne, demonstrerer, hvor meget livet i rummet kræver tilpasning af selv de simpleste opgaver. Bag de frysetørrede måltider ligger essentielt videnskabeligt arbejde for at garantere besætningens sundhed, energi og komfort. At spise i rummet er ikke længere kun en teknisk begrænsning; det er også et vigtigt skridt mod fremtiden for bemandede missioner til Månen og videre.