Er det sikkert at spise mad, der er faldet på gulvet? En læges endelige mening

Når mad slipper ud fra tallerkenen og vælter ned på gulvet, ender den enten i vores mund eller i støvsugeren. Hvem har ret, og hvem tager fejl? Er dette vildfarne stykke mad, dette off-piste eventyr, uegnet til konsum, eller kan det stadig spises uden risiko? En læge vurderer.

5-sekundersreglen, en falsk overbevisning

Du er midt i et måltid, da din kartoffelkroket forsvinder fra din tallerken og lander på det nyskurede gulv. Selvom hygiejnefantaster og hypokondere ikke ville risikere det og blot ville kassere den vildfarne bid som madaffald, spilder du ikke en eneste bid. Du bringer den til munden og beroliger dig selv, mens du tænker: "Det er ikke noget stort problem, det vil opbygge dine antistoffer." Vores forfædre brugte trods alt den samme kniv til alt og vaskede ikke hænder før en fest.

Du bruger "femsekundersreglen", som dine forældre har lært dig, og du samler det vildfarne stykke mad op, lige før bakterierne kan slå rod. Men om maden har ligget på jorden i tre sekunder eller ti minutter, gør ingen forskel. Det er lidt af en gammel konehistorie. Dr. Jimmy Mohamed var meget klar i RTL's morgenprogram . Du bør aldrig spise mad, der har været i kontakt med jorden, selv ikke i kort tid. Jorden ser måske helt ren ud, men den indeholder tusindvis af mikrober, der er usynlige for det blotte øje, men som kroppen bestemt kan mærke. Escherichia coli, salmonella, stafylokokker ... alle disse bakterier myldrer under dine fødder.

At spise mad, der er faldet på gulvet, kan nemt føre til et grimt tilfælde af gastroenteritis. Forebyggelse er bedre end helbredelse, så undgå at friste skæbnen ved at fungere som en skraldespand. Den mest fulgte læge på internettet er ubøjelig: "Mad, der falder på gulvet, skal i skraldespanden." Og ikke i din mave.

Jordens tilstand øger risikoen for forurening

Når mad falder på det fedtede, klæbrige gulv i en fastfoodrestaurant, rører man den naturligvis ikke. Men når den lander på et gulv, man omhyggeligt har rengjort, giver man den en chance og gør en lille gestus for at reducere madspild. Og det er lidt mere "tolereret" i denne situation. Et sted, hvor man går rundt i hjemmesko, er renere end et sted, der er nedtrampet af beskidte sko, så meget er indlysende.

Typen af mad er også vigtig. Jo mere "fugtig" den er, jo lettere tiltrækker den bakterier. Så et stykke kogt kylling eller et jordbær er mere tilbøjeligt til at forårsage problemer end en tør kage eller en kiks. Der er dog ikke noget, der hedder nul risiko. Du skal ikke nødvendigvis på toilettet dagen efter, men det er stadig en mulighed. Dette lille kostvalg, som helt sikkert ville alarmere vores kære munk, vil også have en større eller mindre indflydelse afhængigt af dit immunforsvar .

At puste på maden er en nytteløs refleks.

Når mad falder på gulvet, har du denne næsten ubevidste lille vane: du puster på den, som om din ånde har antiseptiske egenskaber. En vane, du har arvet fra dine forældre, uden tvivl. Denne refleks, som du tror er gavnlig, er dog kontraproduktiv. Den gør kun din mad værre.

En milliliter spyt kan indeholde op til 750 millioner bakterier, så det at puste på din mad tilføjer et ekstra lag. Forældre overfører indirekte deres bakterier ved at puste på deres barns tortellini. I stedet kan du skylle maden med rent vand, som anbefalet af Dr. Jimmy Mohamed. Denne teknik har dog sine begrænsninger. Det er ikke en god idé at "vaske" et stykke ristet brød eller et stykke oksekød bourguignon.

Kort sagt, det er ikke en fatal fejl at spise mad, der er faldet på gulvet, men det er en dårlig vane. Og der er ingen grund til at kalde din hund eller kat for at få dem til at rydde op efter dine borduheld. Det ville være utrolig hårdt for deres fordøjelsessystem.