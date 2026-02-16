Hvad skal atleter spise ved vinter-OL i 2026?

Ved vinter-OL i Milano-Cortina 2026 er mad meget mere end blot et spørgsmål om ernæring: det er et sandt udstillingsvindue for italiensk kulinarisk ekspertise. Hver dag serveres der mere end 10.000 måltider til atleter fra hele verden i de forskellige landsbyer.

Pasta formet som olympiske ringe

Menuerne imødekommer alle behov: energirige retter til udholdenhedssport, lettere måltider til atleter, der kræver mere fart eller præcision, for ikke at nævne veganske, glutenfri og halal-muligheder. Det ledende princip: at nære alle uden at gå på kompromis med præstationen eller glæden ved at spise. Ifølge Euronews bruger køkkenerne i Milanos olympiske landsby cirka 3.000 æg og 450 kilo pasta dagligt – et stærkt og appetitligt symbol.

Den 11. februar nød atleterne et øjeblik, der var både lækkert og symbolsk. Ifølge Konbini kreerede den italienske Michelin-stjernede kok Carlo Cracco pasta formet som de olympiske ringe, serveret i stil med pasta alla crudaiola - en frisk opskrift lavet med tomater, mozzarella og olivenolie. Denne unikke pasta, der var skabt specielt til begivenheden, gik viralt på sociale medier og legemliggjorde både italiensk kulinarisk kreativitet og legenes enhed. Det var det mest olympiske måltid, de kunne have drømt om.

Mellem brændstof og hygge

I et miljø som OL tæller hver bid. Ernæring handler ikke kun om at holde atleter i form; det bidrager til deres psykiske velvære, holdsammenhold og kulturel udveksling. I de døgnåbne spisesale er det ikke ualmindeligt at se atleter snakke over en tallerken pasta eller en napolitansk pizza, hvilket skaber et rum til afslapning og forbindelse mellem konkurrencerne.

Arrangørerne understreger også, at disse måltider afspejler værtslandets filosofi: italiensk selskabelighed. Med friske råvarer, lokale ingredienser og respekt for traditioner opdager atleterne en hel facet af italiensk kultur, uden nogensinde at miste deres ernæringsmæssige mål af syne.

Kort sagt kombinerer måltider ved OL i 2026 effektivitet, ekspertise og nydelse. Ud over kalorier og kostplaner er der en sand fejring af smag. I de olympiske landsbyer bliver spisning en olympisk handling i sig selv – en måde at genoplade, mens man nyder den italienske dolce vita.