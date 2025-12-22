At drikke kaffe hver dag: de positive (og negative) effekter, du ikke forudså

At drikke kaffe hver dag kan have en beskyttende effekt på den mentale sundhed ... men kun op til en vis dosis, hvorover risikoen stiger igen.

Hvad den nye undersøgelse viser

Et stort studie offentliggjort i 2023 i Psychiatry Research analyserede sammenhængen mellem kaffeforbrug og risikoen for angst og depression ved hjælp af data fra UK Biobank. Studiet konkluderede, at det at drikke 2 til 3 kopper formalet kaffe, kaffe med mælk eller usødet kaffe om dagen er forbundet med den laveste risiko for depression og angst sammenlignet med personer, der ikke drikker kaffe. Ud over denne mængde aftager fordelene gradvist og kan endda vende for de mest udbredte drikkere.

Mulige positive effekter

Flere nyere undersøgelser tyder også på, at regelmæssigt, moderat kaffeforbrug er forbundet med en lavere risiko for depressive og angstsymptomer. Forskere peger på en kombineret rolle af koffein (stimulering, årvågenhed, forbigående humørforbedring) og de antioxidante forbindelser, der findes i kaffe.

At drikke omkring to til tre kopper kaffe om dagen kan være forbundet med en reduceret risiko for hjerte-kar-sygdomme og dødelighed af alle årsager, hvilket indirekte bidrager til den generelle velvære. I små doser kan kaffe også forbedre koncentrationen, øge energiniveauet og hos nogle mennesker lindre migræne.

Negative effekter at være opmærksom på

Når koffeinindtaget overstiger cirka 400 mg om dagen (ofte mere end fire store kopper filterkaffe), øges risikoen for angst betydeligt hos voksne uden kendte psykiatriske lidelser. Højt forbrug kan også bidrage til nervøsitet, hjertebanken, søvnforstyrrelser og nogle gange en forværring af eksisterende angstsymptomer.

Nogle mennesker er genetisk mere følsomme over for koffein og kan opleve disse bivirkninger selv ved lavere doser. Desuden kan overdreven indtagelse af stærkt sødet kaffe bidrage til stofskifteproblemer (vægtøgning, ubalancer i blodsukkeret), der indirekte påvirker den fysiske og mentale sundhed.

Hvor meget kaffe om dagen, præcist?

I praksis er mange kilder enige om, at 2 til 3 kopper kaffe om dagen er det "optimale" interval for de fleste voksne, forudsat at der ikke er nogen medicinske kontraindikationer. Dette svarer ofte til et koffeinindtag under den grænse på 400 mg/dag, der anses for at være en rimelig grænse for raske personer.

Personer med tendens til angst, søvnforstyrrelser eller hjertearytmier, samt gravide eller ammende kvinder, bør drøfte deres forbrug med en sundhedsperson og om nødvendigt reducere eller opdele deres indtag. Det er fortsat vigtigt at observere sine egne reaktioner (søvn, nervøsitet, hjertebanken, humør), da tolerance over for kaffe er meget individuel.

At drikke kaffe hver dag kan derfor være ret gavnligt for den mentale og fysiske sundhed, forudsat at forbruget forbliver moderat, og at overdreven koffeinindtagelse undgås. Derudover bliver risikoen for angst, søvnforstyrrelser og ubehagelige symptomer mere udtalt, især hos følsomme personer.