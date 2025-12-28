Uden Brigitte Bardot ville denne dessert aldrig være blevet berømt

Den er blød, smelter i munden, delikat sød ... og alligevel kunne den være forblevet et simpelt barndomsminde, givet videre i et østeuropæisk familiekøkken. Men det var uden at regne med et uventet møde med Brigitte Bardot, der døde den 28. december 2025 i hjertet af Saint-Tropez. Et tilbageblik på den lækre historie om en dessert, der blev en kultklassiker.

En filmoptagelse, en skuespillerinde og en opdagelse

Det er midt i 1950'erne. Solen varmer gaderne i Saint-Tropez, og den lille badeby oplever sine første spændinger ved at blive berømt. Brigitte Bardot, stadig relativt ukendt på det tidspunkt, filmer " Og Gud skabte kvinden ", filmen, der vil ændre hendes og landsbyens liv for altid.

Mellem optagelserne vandrer den unge skuespillerinde nysgerrigt rundt og skubber døren op til et bageri og konditori, der drives af en vis Alexandre Micka, en polak, der for nylig har bosat sig i Syden. Han tilbyder en brioche, der er generøst fyldt med en let vaniljecreme , inspireret af sin bedstemors opskrift.

Kærlighed ved første blik med en sød tand

Brigitte Bardot smager den. Hun elsker den. Hun taler om den. Og denne søde lækkerbisken får et navn: Tarte de Saint-Tropez. Eller mere præcist: Tarte Tropézienne . En hyldest til byen, der bød hende velkommen ... og til filmoptagelserne, der ville give hende ikonstatus.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af La Tarte Tropézienne (@latartetropezienne)

Takket være hende dukkede desserten op fra ubemærkethed og fængslede filmholdet, nysgerrige tilskuere og derefter turister. Alexandre Micka registrerede varemærket i 1955. Dens succes var meteorisk. Tarte Tropézienne blev en fast bestanddel af Sydfrankrig, den franske riviera og derefter i fransk gastronomi.

En dessert, der er blevet et symbol

Selv i dag fremkalder denne cremefyldte brioche øjeblikkeligt glamouren fra 1960'erne, somrene i Saint-Tropez og den ubekymrede elegance fra en svunden tid. Den har aldrig forladt montrerne i sydfranske konditorier og inspirerer fortsat til utallige variationer.

Men hvad der ofte glemmes, er, at uden Brigitte Bardots flair og smag, ville denne familieopskrift måske have forblevet en hemmelighed. Én bid var alt, der skulle til for at gøre den til en legende.