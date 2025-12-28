Search here...

Uden Brigitte Bardot ville denne dessert aldrig være blevet berømt

Ernæring
Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

Den er blød, smelter i munden, delikat sød ... og alligevel kunne den være forblevet et simpelt barndomsminde, givet videre i et østeuropæisk familiekøkken. Men det var uden at regne med et uventet møde med Brigitte Bardot, der døde den 28. december 2025 i hjertet af Saint-Tropez. Et tilbageblik på den lækre historie om en dessert, der blev en kultklassiker.

En filmoptagelse, en skuespillerinde og en opdagelse

Det er midt i 1950'erne. Solen varmer gaderne i Saint-Tropez, og den lille badeby oplever sine første spændinger ved at blive berømt. Brigitte Bardot, stadig relativt ukendt på det tidspunkt, filmer " Og Gud skabte kvinden ", filmen, der vil ændre hendes og landsbyens liv for altid.

Mellem optagelserne vandrer den unge skuespillerinde nysgerrigt rundt og skubber døren op til et bageri og konditori, der drives af en vis Alexandre Micka, en polak, der for nylig har bosat sig i Syden. Han tilbyder en brioche, der er generøst fyldt med en let vaniljecreme , inspireret af sin bedstemors opskrift.

Kærlighed ved første blik med en sød tand

Brigitte Bardot smager den. Hun elsker den. Hun taler om den. Og denne søde lækkerbisken får et navn: Tarte de Saint-Tropez. Eller mere præcist: Tarte Tropézienne . En hyldest til byen, der bød hende velkommen ... og til filmoptagelserne, der ville give hende ikonstatus.

Takket være hende dukkede desserten op fra ubemærkethed og fængslede filmholdet, nysgerrige tilskuere og derefter turister. Alexandre Micka registrerede varemærket i 1955. Dens succes var meteorisk. Tarte Tropézienne blev en fast bestanddel af Sydfrankrig, den franske riviera og derefter i fransk gastronomi.

En dessert, der er blevet et symbol

Selv i dag fremkalder denne cremefyldte brioche øjeblikkeligt glamouren fra 1960'erne, somrene i Saint-Tropez og den ubekymrede elegance fra en svunden tid. Den har aldrig forladt montrerne i sydfranske konditorier og inspirerer fortsat til utallige variationer.

Men hvad der ofte glemmes, er, at uden Brigitte Bardots flair og smag, ville denne familieopskrift måske have forblevet en hemmelighed. Én bid var alt, der skulle til for at gøre den til en legende.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
Article précédent
At drikke kaffe hver dag: de positive (og negative) effekter, du ikke forudså

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

At drikke kaffe hver dag: de positive (og negative) effekter, du ikke forudså

At drikke kaffe hver dag kan have en beskyttende effekt på den mentale sundhed ... men kun op...

At tage sit eget måltid med på restaurant: Hvad er denne nye kulinariske trend?

Du har måske allerede observeret eller endda praktiseret det: Denne tendens involverer at medbringe dit eget måltid til...

Her er hvorfor disse fødevarer bør undgås, hvis du faster.

At vågne op om morgenen med en god start på dagen er ofte en energisk opgave ... men...

Dette brød, som alle tror er "sundt", har faktisk et meget højt kalorieindhold.

I de seneste par år har visse typer brød fået en nærmest mirakuløs aura. Glutenfri, gyldenbrune (og så...

Denne glemte dessert fra vores bedstemødre ville hjælpe os med at komme bedre igennem vinteren.

Hvad nu hvis løsningen på at komme igennem den kolde årstid lå i en glemt dessert, en fra...

At spise suppe hver aften: Hemmeligheden bag vitalitet? En ernæringseksperts mening

Nærende, men letfordøjelig, utrolig trøstende og nem at tilpasse – suppe er nogle gange dit eneste måltid til...

© 2025 The Body Optimist