Madvalg kan afsløre en mindre kendt side af personligheden

Hvad nu hvis vores madpræferencer afslørede mere om os, end vi måske tror? I de sidste femten år eller deromkring har adskillige psykologiske studier undersøgt sammenhængen mellem madsmag og visse personlighedstræk. Resultaterne, som bør fortolkes med forsigtighed, tyder på, at vores tilbøjelighed til søde, bitre eller krydrede smagsvarianter måske ikke er helt ubetydelige.

Den søde smag, forbundet med venlighed

En undersøgelse fra 2012 foretaget af Brian Meier og kolleger viste, at folk, der nyder søde smagsoplevelser, blev opfattet som mere behagelige og beskrev sig selv som mere tilbøjelige til at hjælpe andre. Endnu mere overraskende: Efter at have spist noget sødt var deltagerne mere villige til at gøre tjenester. Sødme synes således at være forbundet, både i vores opfattelser og adfærd, med såkaldte "prosociale" træk.

Den bitre smag, knyttet til personlighedens mørke side

Omvendt undersøgte et studie fra 2016 foretaget af Christina Sagioglou og Tobias Greitemeyer bitterhed. Ved at spørge næsten 1.000 amerikanske voksne om deres smagspræferencer og personlighed observerede forskerne en sammenhæng mellem en stærk præference for bitterhed og visse såkaldte "antisociale" træk, såsom machiavellisme, narcissisme og en tendens til ondskab. Denne sammenhæng forblev gyldig, selv når man tog hensyn til præferencer for sød, salt eller sur smag.

Andre smagsoplevelser, andre veje

Forskning har også udforsket andre smagsoplevelser. En præference for krydret mad er for eksempel ofte forbundet med sensationssøgning, ekstroversion og en vis impulsivitet. Disse associationer, smag for smag, tegner forskellige psykologiske profiler.

Links, der skal kvalificeres

Disse resultater bør fortolkes med forsigtighed. De repræsenterer korrelationer, ikke årsagssammenhænge: at kunne lide sort kaffe gør ikke nogen til en ondsindet person. De observerede effekter er fortsat beskedne, og nogle undersøgelser har ikke formået at replikere dem. Vores smag afhænger også af kultur, uddannelse og vaner.

Selvom videnskaben ikke kan aflæse en personlighed i en tallerken mad, fremhæver den spændende tendenser mellem, hvad vi kan lide at spise, og hvem vi er. Den tilbyder et sjovt perspektiv på vores små kulinariske præferencer.