Dette mindre kendte japanske trick fjerner 80% af pesticiderne fra frugt og grøntsager

Med den nuværende hedebølge lever du måske udelukkende af salater. Fra forret til hovedret til dessert præger frugt og rå grøntsager dine måltider fra start til slut. For at tilberede dine forfriskende opskrifter plyndrer du supermarkedernes hylder og vasker omhyggeligt dine ingredienser, som ikke er så naturlige, som de ser ud til. For at få en menu fri for tilsatte pesticider har japanerne en lovende teknik.

Frugt og grøntsager, angrebet af pesticider

Sundhedsorganisationer anbefaler, at vi spiser fem frugter og grøntsager om dagen for at forblive sunde. Disse jordens skatte er dog forurenede af pesticider. Landmænd bruger ikke bare en simpel vandkande til at få deres marker til at vokse. Dagens landbrug er langt fra at ligne en genindspilning af "Det lille hus på prærien". Ifølge statistikker indeholder mere end 6 ud af 10 ikke-økologiske frugter og grøntsager mindst én påviselig pesticidrest. Blandt de mest forurenede er kirsebær , druer, jordbær og æbler. Medmindre du har en Edens Have til din rådighed eller er selvforsynende, er det svært at undslippe denne dystre virkelighed.

Derfor vasker vi disse ingredienser bedre, end vi vasker os selv. Trods en intensiv rengøring, utallige skylninger under vandhanen og en kraftig massage, der ville gøre vores partner misundelig, forbliver pesticider. Ifølge et andet studie offentliggjort i American Chemical Societys tidsskrift Nano Letters har skylning af frugt og grøntsager med almindeligt vand ingen effekt på pesticider.

"I stedet for at forårsage uberettiget bekymring, tyder forskning på, at skrælning effektivt kan fjerne næsten alle pesticidrester, i modsætning til den ofte anbefalede praksis med vask," står der. Bortset fra at ikke alle frugter er kompatible med skrælleren i vores skuffer. Hvis du beslutter dig for at skrælle et blåbær, er der ikke meget tilbage at spise.

Den japanske teknik, der lover at eliminere 80% af pesticiderne

Dette er et tip, der er gået viralt. Det indebærer ikke at lade dine frugter og grøntsager ligge i blød i vasken med en sjat eddike, men snarere at rense disse produkter, dyrket i en sky af kemikalier, med en blanding, der allerede har bevist sit værd hos vores bedstemødre. Det bruger ingredienser, som vi alle har i vores skabe: salt og bagepulver. Og metoden er enkel.

Tilsæt blot to spiseskefulde salt til en skål fyldt med otte kopper varmt vand.

Dernæst tilsætter vi en spiseskefuld bagepulver, et alsidigt pulver med fjernende egenskaber.

Frugt og grøntsager hviler i denne antiseptiske blanding i 5 til 10 minutter, som anbefalet af mediet Top Santé .

Det anbefales også at røre alt sammen for at forhindre pulveret i at sætte sig i bunden af skålen.

Til sidst er alt, hvad der er tilbage, at skylle frugt og grøntsager. Dette bør gøres lige inden spisning.

Andre gode fremgangsmåder til at undgå pesticider i din mad

Selvom denne japanske metode er spændende i sin enkelhed, eliminerer den ikke behovet for at tilegne sig visse daglige vaner for at begrænse eksponering for kemiske rester. Fordi frugt og grøntsager akkumulerer langt mere end blot lidt jord mellem de behandlinger, der anvendes på afgrøder, transport og opbevaring.

Det første du skal gøre er at variere din kost. At spise de samme frugter og grøntsager altid kan betyde, at du udsætter dig selv for de samme stoffer igen og igen. At skifte mellem produkter, oprindelser og årstider giver dig mulighed for at variere dine måltider og reducerer også risikoen for usynlig ophobning.

At prioritere sæsonbestemte råvarer og lokale indkøb kan også gøre en forskel. Frugt plukket tættere på hjemmet kræver ofte mindre forarbejdning for at kunne opbevares til lange rejser eller ugers opbevaring. Uden at blive besat af "perfekt spisning" er det fortsat en god idé at vælge lokale råvarer, når det er muligt.

Økologiske produkter, der ofte kritiseres for deres højere priser, kan også reserveres til de mest udsatte fødevarer. Ikke alle frugter og grøntsager indeholder de samme niveauer af pesticider. At vælge økologiske versioner af jordbær, æbler, druer eller spinat kan være et mere realistisk kompromis end en 100% økologisk kurv.

At spise frugt og grøntsager er en sund vane, forudsat at de ikke er forurenet med pesticider. Ideen er ikke at blive overdrevent årvågen omkring mad, men blot at begrænse risiciene uden at lade dovenskaben få overtaget.