Bag en "sund" kost rammer disse usynlige lidelser flere og flere kvinder.

At spise "rent", vælge de "rigtige" fødevarer, undgå enhver "mistænkelig" ingrediens ... såkaldt sund kost er blevet et næsten uundværligt ideal. Når denne søgen efter perfektion tager fuldstændig over, kan den dog udvikle sig til noget mere alvorligt: en subtil, ofte usynlig spiseforstyrrelse kaldet ortoreksi.

Ortoreksi, når "sund kost" bliver en besættelse

Ortoreksi refererer til en overdreven besættelse af en kost, der anses for at være "perfekt". Ordet kommer fra de græske ord ortho (lige) og orexis (appetit). Lægen Steven Bratman foreslog den første definition i slutningen af 1990'erne, der beskrev et sæt karakteristiske adfærdsmønstre.

Blandt dem: at bruge flere timer om dagen på at tænke på mad, prioritere madens "renhed" frem for nydelse eller føle intens skyld, så snart en afvigelse opstår. Det er ikke mængden af mad, der er problemet, men den rigiditet, der omgiver dens kvalitet. Og det er netop det, der gør denne lidelse vanskelig at opdage: alt virker på overfladen meget "sundt".

Et fænomen, der langt fra er marginalt

Videnskabelige data begynder at afsløre et overraskende fund: denne lidelse synes at være langt mere udbredt end tidligere antaget. En metaanalyse af over 30.000 mennesker i 18 lande anslår, at mere end en fjerdedel af deltagerne udviser tegn på ortoreksi.

Visse befolkningsgrupper synes mere udsatte: sundhedsstuderende, eliteatleter eller folk, der er meget aktive på sociale medier. Paradoksalt nok synes de, der har den bedste forståelse af ernæringsmæssig viden, nogle gange at være de mest sårbare, fordi information kan forstærke efterspørgslen ... til overmål.

Hvorfor kvinder er mere berørt

Undersøgelser viser også en højere prævalens blandt kvinder, især i akademiske eller medicinske sammenhænge. Forskning udført med over 1.500 franske kvinder skelner mellem to former for forhold til såkaldt "sund" mad.

På den ene side er der en afbalanceret tilgang med fokus på velvære. På den anden side er der en såkaldt "nervøs" form, præget af angst, frygt for at tage på i vægt og et meget strengt behov for kontrol. Det er denne anden form, der falder ind under paraplyen af en spiseforstyrrelse (ED). I dette tilfælde reagerer mad ikke længere blot på kropslige eller sundhedsmæssige behov, men på et stærkt indre pres, ofte forbundet med kropsopfattelse og selvkontrol.

Sociale medier, et forstærkende spejl

Det er umuligt at ignorere de sociale mediers rolle. Mellem #sundmad, #spisrent og #wellness-indhold er den perfekte kost allestedsnærværende, æstetisk tiltalende og højt værdsat. Denne konstante strøm af "gode eksempler" kan blive en glidebane for nogle mennesker. Uden nødvendigvis at være klar over det, kan de begynde at sammenligne, begrænse og kontrollere deres kostvaner endnu mere. Nyere forskning viser, at gentagen eksponering for dette indhold kan forstærke ortorektisk adfærd hos personer, der allerede er følsomme over for disse problemer.

Når grænsen bliver sløret

Den største vanskelighed med ortoreksi ligger i dens gråzone. Hvornår bliver en såkaldt sund kost et problem? I sin ikke-patologiske form er den baseret på motivationer om sundhed og balance. I sin neurotiske form er den drevet af frygt, angst og en besættelse af kontrol. Ændringen er ofte gradvis, næsten umærkelig. Udefra kan alt virke eksemplarisk. Indefra kan det blive en kilde til konstant pres.

Meget reelle konsekvenser

Når lidelsen griber fat, kan virkningerne være håndgribelige. Fysisk kan eliminering af visse fødevarer føre til mangler eller utilsigtet vægttab. Psykologisk kan angst omkring mad blive altopslugende. Det sociale liv kan også blive påvirket: vanskeligheder med at spise ude, progressiv isolation og stress relateret til improviserede måltider. Mad kan, i stedet for at forbinde mennesker, derefter drive dem fra hinanden.

I sidste ende forbliver det at spise sundt en positiv og legitim intention. Men når det bliver stift, angstfremkaldende og altopslugende, kan det miste sin balance. Målet er ikke at opgive "at spise godt", men at opretholde et fleksibelt og fredeligt forhold til mad – en kost, der nærer kroppen uden at begrænse sindet.