En ud af fire personer opfatter ikke smagen af mad på samme måde som andre.

Nogle smagsoplevelser virker overvældende, mens andre finder dem for bitre eller omvendt meget søde. Denne forskel handler ikke kun om spisevaner. Den forklares også af, hvordan din krop opfatter smag. Og det anslås, at omkring hver fjerde person oplever en særlig intens smagsoplevelse.

Hvorfor er smag så forskellig?

Hvis broccoli smager lækkert for dig, mens en af dine kære synes, den er for bitter, har du ikke bare en simpel kulinarisk debat. Du udforsker to forskellige sensoriske virkeligheder. Smag er ikke én enkelt, fast sandhed: den afhænger af hver enkelt persons følsomhed, deres receptorer og også deres biologiske sammensætning. Når din hjerne står over for den samme mad, kan den derfor modtage en helt anden besked fra den person, der sidder ved siden af dig.

Fænomenet "supersmagere"

I 1990'erne populariserede forskeren Linda Bartoshuk udtrykket "supersmager". Ifølge hendes arbejde ville befolkningen være opdelt i tre profiler: cirka 25% af mennesker, der er meget følsomme over for smag, 50% med gennemsnitlig følsomhed og 25% med lav følsomhed.

Supersmagere opfatter visse smagsvarianter, især bitterhed, med en langt større intensitet end gennemsnittet. Hvor en kaffe kan virke behagelig og afbalanceret for nogle, kan den opleves som ekstremt stærk, endda svær at værdsætte, af andre. Dette er hverken en mangel eller en absolut fordel, men en naturlig variation i opfattelsen.

Smagsløg og genetisk arv

Denne øgede følsomhed kan delvist forklares af to faktorer. For det første, tætheden af smagsløg: disse små strukturer på tungen menes at være mere talrige hos supersmagere, hvilket gør fornemmelserne mere intense.

Dernæst spiller genetik en nøglerolle. TAS2R38-genet påvirker opfattelsen af visse bitre molekyler såsom PTC og PROP. Afhængigt af den arvelige version af dette gen kan bitterhed opfattes som mild, moderat eller meget udtalt. Forskning viser også, at kvinder i gennemsnit er lidt mere påvirket af denne smagsallergi.

Meget personlige madpræferencer

Denne følsomhed har konkrete virkninger på din dagligdag. Supersmagere har ofte en tendens til at undgå fødevarer, der anses for bitre: nogle grønne grøntsager, stærk kaffe eller endda visse citrusfrugter kan virke for intense for dem.

Omvendt opfatter mindre følsomme individer de samme fødevarer på en mildere og mere neutral måde. Disse forskelle kan nogle gange give indtryk af modsatrettede fødevarepræferencer, når de i virkeligheden blot er forskellige opfattelser. I alle tilfælde er dette en normal variation i menneskelig funktion, der kan sammenlignes med forskelle i visuel eller auditiv opfattelse.

En videnskab, der stadig er i bevægelse

Selvom konceptet "supersmageren" er meget udbredt, fortsætter forskningen med at forfine denne klassificering. Antallet af smagsløg alene er ikke altid nok til at forklare den faktiske smagsopfattelse, og andre faktorer spiller ind, såsom lugt og andre smagsreceptorer. Smag fremstår således som en kompleks oplevelse, konstrueret af flere biologiske mekanismer, der stadig udforskes. Forskere er enige om ét punkt: Der er ikke kun én måde at smage på, men en stor mangfoldighed af opfattelser.

Afslutningsvis er din opfattelse af mad unik og formet af din biologi lige så meget som af dine oplevelser. Selvom cirka hver fjerde person oplever smagsoplevelser med en særlig intensitet, minder dette os om en simpel og positiv sandhed: ved bordet opdager alle den samme ret på deres egen måde, og alle disse måder er fuldt ud gyldige.