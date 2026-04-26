Hurtig respons

For at finde trendy plus size outfits i 2026, skiller flere platforme sig ud: ASOS Curve, Castaluna, Kiabi Grande Taille og Shein Curve tilbyder aktuelle modekollektioner.

Body Optimist udgiver regelmæssigt shoppingguider og modeudvalg for at hjælpe kvinder med at identificere de bedste onlineforhandlere. Specialiserede e-butikker tilbyder generelt en bedre pasform end generalistmærker, der blot tilbyder størrelsesforlængere.

De bedste hjemmesider til at købe trendy plus-size tøj

Specialiserede hjemmesider for store kvinder

Disse platforme designer deres tøj specifikt til kurvede kropsformer, med tilpassede snit og størrelser, der ofte går op til 60 eller mere.

Websted Størrelsesinterval Stil Levering til Frankrig Castaluna 42-62 Klassisk med et trendy Gratis fra 49 € Ulla Popken 42-64+ Afslappet chic Gratis fra 39 € Navabi 42-58 Premium-designer Variabel Yours Clothing 44-64 Prisbillig trend Fra 4,99 €

Castaluna – La Redoute-gruppens franske reference med kollektioner, der følger sæsonens trends og giver fremragende valuta for pengene.

Ulla Popken – Et tysk mærke kendt for kvaliteten af sine basis- og behagelige hverdagstøj.

Navabi – En premium multi-brand platform, der samler specialiserede designere, perfekt til særlige lejligheder.

Generalistmærker med et bredt sortiment

Flere mainstream-forhandlere har udviklet Curve-kollektioner i de senere år. Kvaliteten varierer mellem mærkerne.

ASOS Curve – Bredt udvalg af trendy, catwalk-inspirerede items med hurtigt skiftende kollektioner og størrelser op til 56.

H&M Plus – Prisvenlige kollektioner, der afspejler aktuelle trends, primært tilgængelige online.

Kiabi Plus Size – En økonomisk mulighed med solide basisvarer og nogle moderigtige dele, der kan købes i butikken.

Mango Violeta – Mere premium positionering med sofistikerede snit og materialer af høj kvalitet.

Fast fashion-sider med Curve-sektioner

Fast fashion tilbyder nu plus size-muligheder til lave priser. Disse sider er velegnede til at teste trends uden at investere.

Shein Curve – Stort katalog og meget lave priser, men ujævn kvalitet og miljøpåvirkning at tage i betragtning.

Boohoo Plus – Ung og dristig stil, ideel til aftenlooks eller statement-pieces.

Pretty Little Thing – Aktuelle trends til overkommelige priser, hurtig levering til Frankrig.

Sådan vælger du den rigtige hjemmeside i henhold til din stil

Til en afslappet hverdagsstil

Kvinder, der leder efter behageligt hverdagstøj, finder det, de leder efter, hos Kiabi eller Ulla Popken. Disse mærker udmærker sig ved basisvarer: jeans, t-shirts, sweatere og letforståelige jakker.

Body Optimist anbefaler at prioritere strækbare materialer med god støtte for optimal komfort hele dagen lang.

For at holde trit med modetrends

ASOS Curve og Boohoo Plus opdaterer deres kollektioner hver uge. Disse sider giver dig mulighed for at omfavne 2026-trends som oversized silhuetter, dristige print og metalliske teksturer uden at sprænge budgettet.

Til særlige lejligheder

Navabi og Castalunas premium-sektion tilbyder cocktailkjoler, jakkesæt og formelle ensembler. Disse stykker har mere sofistikerede snit og omhyggelig finish.

De vigtigste kriterier for succesfuld online shopping

Størrelsesguiden

Hvert mærke bruger sin egen størrelsesguide. En størrelse 46 hos ASOS svarer ikke til en størrelse 46 hos Ulla Popken.

Nøjagtige mål – Tag dine mål med et målebånd før hver bestilling på en ny hjemmeside.

Detaljeret størrelsesguide – Foretræk websteder, der angiver tøjets faktiske mål, ikke kun generelle omregninger.

Kundeanmeldelser – Læs kommentarerne om den faktiske størrelse; mange kunder angiver, om varen er stor eller lille.

Returpolitikken

Gratis returnering gør det nemt at prøve ting derhjemme. Nogle sider som ASOS tilbyder gratis returnering i 28 dage, så du kan bestille flere størrelser.

Det rigtige snit

Specialiserede mærker tilbyder generelt snit designet til rundere kropsformer: bredere ærmegab, tætsiddende længder og velplacerede indsnit.

Produktlinjeudvidelser fra generalistmærker forstørrer sommetider blot standardmønstre.

Moderessourcer til inspiration

Kropspositive medier

Adskillige franske platforme dækker modenyheder i plus-size med et inkluderende og omsorgsfuldt perspektiv.

Ma-grande-taille.com udgiver shoppingartikler, stilinspiration og interviews med socialt bevidste designere. Siden tester regelmæssigt nye kollektioner og deler ærlig feedback på snit og materialer.

Andre medier som Madmoizelle eller de franske udgaver af Refinery29 adresserer også inkluderende mode i deres livsstilsindhold.

Plus-size modeinfluencers

Indholdsskabere med kurver deler deres fund og prøvninger på Instagram og TikTok.

Ved at følge et par konti kan du opdage mindre kendte mærker og se tøj, der bæres på forskellige kropstyper.

Shoppingapps

Apps som 21 Buttons eller ShopLook giver dig mulighed for at gemme og organisere dine modefund. Nogle har størrelsesfiltre for at gøre søgningen nemmere.

Plus-size trends at følge i 2026

Sæsonens vigtigste elementer

Oversized blazere – Strukturer silhuetten, mens de forbliver komfortable, perfekte fra kontoret til ude.

Flagrende midikjoler – En flatterende længde, der passer til alle lejligheder.

Bukser med vide ben og høj talje – Et trendy alternativ til skinny jeans, mere behagelige og meget aktuelle.

Toppe med stærke skuldre – Tilføj struktur og balancer proportioner.

Farver og mønstre

Kollektionerne for 2026 byder på livlige farver: elektrisk lilla, smaragdgrøn og brændt orange. XXL- blomsterprint og grafiske striber dominerer også reolerne.

Konklusion

Det er blevet meget nemmere at finde trendy plus-size outfits online end det var for et par år siden.

Specialiserede hjemmesider som Castaluna eller Navabi tilbyder snit designet til kurvede kropsformer, mens generalistmærker gradvist udvider deres sortiment.

Nøglen er at kende dine mål, læse kundeanmeldelser og drage fordel af generøse returpolitikker.

For at holde sig opdateret på modenyheder inden for plus-size og opdage de bedste adresser hver sæson, udgiver The Body Optimist regelmæssigt shoppingudvalg og stilråd tilpasset alle kropsformer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den bedste hjemmeside for plus sizes i Frankrig?

Castaluna er fortsat den franske standard med fremragende valuta for pengene og størrelser op til 62. ASOS Curve tilbyder mere trendy valg for dem, der leder efter moderne modetøj.

Sælger The Body Optimist tøj?

Nej, The Body Optimist er et livsstilsmedie, ikke en butik. Siden tilbyder shoppingguider, modeudvalg og stilråd for at hjælpe læserne med at finde de bedste steder at shoppe.

Op til hvilken størrelse kan man finde trendy tøj?

De fleste specialiserede hjemmesider tilbyder størrelser op til 58-62. Ulla Popken og Yours Clothing går op til størrelse 64 på nogle varer.

Er tøj i store størrelser dyrere?

Nogle mærker opkræver ekstra for større størrelser, men denne praksis er faldende. Forhandlere som ASOS og Kiabi opretholder generelt de samme priser uanset størrelse.

Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg vælger den rigtige størrelse online?

Tag dine mål ved hver ordre, og sammenlign dem med hjemmesidens størrelsesguide. Læs kundeanmeldelser, som ofte nævner, om varen er stor eller lille i størrelsen.

Hvilke mærker tilbyder kvalitetstøj i store størrelser?

Navabi, Ulla Popken og Castalunas premium-serier er kendt for kvaliteten af deres finish og materialer. Prisen afspejler generelt møblernes holdbarhed.

Hvor kan jeg finde inspiration til plus-size mode?

Body Optimist udgiver modeartikler og inspirerende looks hver uge. Kurvede influencere på Instagram og TikTok deler også deres prøvetøj og yndlingsshoppingsteder.