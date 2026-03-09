Disse 5 typer sko svækker dine fødder, ifølge en fodterapeut

Vi vælger dem for deres stil eller umiddelbare komfort. Nogle hverdagssko kan dog på lang sigt svække fødderne og bringe deres kropsholdning i ubalance.

Høje hæle: for højt tryk på forfoden

Stilettohæle, et symbol på elegance, ændrer i høj grad fordelingen af kropsvægten. Jo højere hælen er, desto mere koncentreres belastningen på forfoden, hvilket kan føre til smerter i mellemfoden og forværre visse deformiteter såsom hallux valgus.

Biomekaniske analyser viser også, at langvarig brug af høje hæle påvirker den generelle kropsholdning: knæ, hofter og lænd kompenserer for den fremadrettede hældning. Denne gentagne tilpasning kan bidrage til muskelspændinger og kroniske smerter. Specialister anbefaler at reservere disse modeller til særlige lejligheder og vælge mere moderate hælhøjder med god hælstøtte dagligt.

Sneakers uden snørebånd: utilstrækkelig støtte

Slip-on sneakers er praktiske og hurtige at tage på, og de er tiltalende på grund af deres enkelhed. Manglen på snørebånd eller et justerbart lukningssystem kan dog reducere fodens stabilitet i skoen.

Uden en præcis pasform kan foden glide en smule ved hvert skridt. Tæerne har så en tendens til at krølle for at holde skoen på plads, hvilket øger muskelspændingen over tid. Fodterapeuter minder os om, at korrekt støtte til vristen er afgørende for at begrænse gentagne mikrobevægelser, forhindre vabler og beskytte leddene.

Platformmules: en ustabil base

Platform-mules kombinerer to problematiske elementer: en tyk sål og manglende rygstøtte. Dette design kan øge risikoen for ustabilitet, især ved anklen.

En stiv platform begrænser fodens naturlige rullebevægelse. Foden er designet til at absorbere stød og tilpasse sig underlaget takket være en vis grad af fleksibilitet. Når denne bevægelse hæmmes, kompenserer andre led. Fraværet af en hælrem øger også risikoen for skader. Forstuvninger i anklerne er blandt de mest almindelige skader i underekstremiteterne, især under hurtige bevægelser eller på ujævne overflader.

Crocs-lignende skumtræsko: overraskende behagelige

Bløde og lette skumtræsko giver en øjeblikkelig følelse af komfort. Deres meget fleksible struktur og begrænsede støtte kan dog svække fødderne, når de bæres i længere perioder.

Manglende lateral stabilitet kan øge risikoen for forstuvninger hos personer med følsomme ankler eller hypermobilitet. Derudover kan en for blød sål belaste muskler og sener for meget, hvilket skal kompensere for manglen på struktureret støtte. Fodplejepersonale understreger, at en passende sko skal stabilisere hælen og understøtte bevægelsen uden at være for fleksibel.

Flip-flops og flade sandaler: anstrengte tæer

Klipklappere og flade sandaler, der er meget populære, så snart vejret bliver varmere, virker ideelle i varmt vejr eller til hævede fødder. Deres design belaster dog tæerne konstant. For at forhindre skoen i at glide, skal foden spændes op ved hvert skridt. Denne gentagne sammentrækning kan forårsage smerter i fodballen og forværre visse betændelser, såsom plantar fasciitis.

Den fuldstændige mangel på støtte bag på foden øger også risikoen for fald, især på våde overflader. Den amerikanske podiatric Medical Association anbefaler, at denne type sko ikke anbefales til lange gåture eller langvarig daglig brug.

Hvorfor det er afgørende at blive på plads

Foden indeholder 26 knogler og adskillige led, ledbånd og sener. Den giver balance, absorberer stød og støtter hele kroppen. Upassende fodtøj forårsager ikke kun lokalt ubehag; det kan påvirke den generelle kropsholdning. På lang sigt kan dårlig støtte bidrage til knæ-, hofte- eller rygsmerter. Specialister anbefaler at vælge modeller, der:

De holder hælen fast

De tilbyder en stabil sål, hverken for blød eller for stiv.

Tillad en jævn progression af trinnet

De tilpasser sig fodens form

Det handler ikke om at forbyde bestemte stilarter, men om at undgå langvarig brug, når støtten ikke er tilstrækkelig.

Kort sagt betyder det at passe på dine fødder også at bevare din balance og mobilitet. At skifte sko, lytte til smertesignaler og søge råd hos en fodterapeut i tilfælde af vedvarende ubehag er enkle trin, der kan gøre en forskel i det lange løb.