Hun genskaber ikoniske prinsessekjoler og forvandler en barndomsdrøm til et kreativt projekt.

Fra Askepot til Belle og Esmeralda genskaber hun de ikoniske kostumer fra vores barndomsheltinder i naturlig størrelse. Hun har ikke en tryllestav, men hun har et dygtigt touch og en dygtig nål. Denne erfarne designer, der henter inspiration fra eventyrenes verden for at vække sine tekstiler til live, vækker vores indre barn med hvert design. Mere end kunst er det udsøgt håndværk.

Prinsessekjoler i virkeligheden

Der var engang en passioneret og talentfuld ung syerske, der forvandlede en fælles fantasi til virkelighed. Sådan begynder denne moderne fortælling, fyldt med poesi og lune. Askepots balkjole, Klokkeblomsts skovkostume, Esmeraldas bohemekostume eller endda Barbie Fairytopias regnbue-ensemble – disse mytiske kostumer, der fik vores barndomsøjne til at funkle og nærede vores fantasi, findes ikke kun i fiktion. Designeren @ _alexandra.louise_ , som helt sikkert var velsignet ved fødslen, skaber kopier af dem i naturlig størrelse.

Og hendes kreationer er utroligt naturtro. De er slet ikke som de billige kjoler i legetøjskataloger, hvor rhinstenene ville skalle af ved den mindste bevægelse. Med et par saksklip og et par omdrejninger med symaskinen forvandler hun et simpelt stykke stof til et majestætisk beklædningsgenstand. Hvis Tornerose var forbandet af en spinderok, nyder denne designer, hvis fremtid synes afgjort, godt af en medfødt gave til garn og nåle. Når vi ser på hendes designs, som får os til at ville tro på enhjørninger, magiske koste og uudtalelige trylleformularer, genopdager vi vores barnlige undren. Det er svært ikke at forestille sig selv i disse outfits, som har så stærk sentimental værdi.

Vi længtes efter dem hele vores barndom og bad om dem hver jul. I dag, i sit midlertidige værksted, opfylder denne unge kvinde et længe næret ønske. På sine bøjler har hun samlet alle outfits fra vores barndomsikoner, fra Barbie som Prinsessen og Hjertet til Svanesøen og Skønheden og Udyret. Hvert stykke er fortryllende, en hyldest til disse heltinder, der bar tyl i stedet for kapper.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexandra Louise Sorenson (@_alexandra.louise_)

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexandra Louise Sorenson (@_alexandra.louise_)

Et medfødt kreativt talent, der vækker beundring

Denne syerske, der beskriver sig selv som en "fuldtidsprinsesse", bringer et strejf af farve til vores triste nyhedsstrømme. Som selvlært syerske lærte hun at sy lige så let, som andre lærer at cykle. I slutningen af 2020, midt i nedlukningen og den globale sløvhed, udviklede hun en passion for denne hobby, hvis udøvere ofte har gråt hår. Vedholdende og nysgerrig tilegnede hun sig sine færdigheder ved at se YouTube-tutorials. Hun trænede sig selv på sin bedstemors symaskine. Og hun ser ud til at have et ægte talent for denne kunst. Alt, hvad hun rører ved, bliver til guld.

Og selvom nogle kræver omhyggeligt afmålte mønstre, komponerer hun sine tøj efter øjet og henter inspiration fra vores barndoms tegnefilm. Det er en bedrift, der findes ikke andet ord for det. Opmærksomhed på detaljer, luksuriøse stoffer, omarbejdede korsetter , en farvepalet… Det, der kommer ud af hendes hænder, er en erklæring om vores barndomsverden. Gennem sine fængslende kreationer bygger hun en bro mellem verdener og transporterer os til en virtuel utopi.

Forkæler vores indre barn, nål for nål

Mens Askepot har brug for sin fegudmors magi for at kunne bære en kjole, der passer til en kongelig lejlighed, har den erfarne syerske sin egen formel: disciplin og præcision. Disse kjoler, som hører hjemme i Barbies og andre Disney-figurers garderober, gør mere end blot at forbløffe os. De bringer personlig tilfredsstillelse og belønner barnet i os. Fordi det at genskabe disse mindeværdige outfits ikke kun handler om at kopiere tegneseriekostumer. Det handler om at genoplive følelser, minder og den del af uskylden, vi troede, vi havde lagt bag os.

I en verden, hvor alting bevæger sig hurtigt, hvor trends blinker afsted med lynets hast, er det næsten en trodsighed at tage sig tid til at skabe en prinsessekjole i hånden. Det er at vælge langsommelighed, præcision og passion. Det er at værdsætte håndlavet håndværk i sin reneste form. Men det tillader os også at glemme vores voksne ansvar, mens skabelsen finder sted, og det transporterer os tilbage til en tid, hvor alt var "bedre".

I et samfund besat af kunstig intelligens minder denne syerske os om håndværkets værdi og hvad det kan fremkalde. Hun rører os dybt og vækker vores nostalgi.