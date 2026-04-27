Hvorfor vælger flere og flere kvinder at holde op med at gå i kjoler?

Kjolen, der længe har været betragtet som det essentielle "feminine beklædningsgenstand", nærmest et basisbeklædningsgenstand i garderoben, taber nu terræn. Både på gaden og i garderober vender flere og flere kvinder sig bevidst væk fra den. Bag dette subtile, men klare skift ligger der meget mere end en simpel evolution inden for mode: en ny måde at tænke på komfort, frihed og selvudfoldelse.

Komfort først, ingen kompromiser

Den primære drivkraft bag denne forandring er enkel og meget konkret: komfort. Tøjvaner udvikler sig mod mere praktisk anvendelighed, med en klar præference for tøj, der er nemt at have på hver dag.

Nyere undersøgelser af kvinders tøjforbrug viser en klar tendens mod mere afslappet tøj. Jeans, t-shirts og løsere tøj bliver mere og mere almindelige, mens kjoler og nederdele bliver mindre almindelige. En Mintel-undersøgelse fra 2025 viser endda, at 78 % af voksne nu prioriterer komfort frem for trends. Med andre ord behøver dit outfit ikke længere bare at være attraktivt; det skal også være behageligt nok til at have på hele dagen lang. Og i denne sammenhæng vinder bukser ofte.

Et sikkerhedsproblem, der stadig er alt for udbredt

Ud over komfort spiller et mere følsomt emne også en rolle: sikkerhed i offentlige rum. Tallene taler for sig selv. En Ipsos-undersøgelse fra 2020 viser, at 81 % af kvinderne i Frankrig allerede har oplevet chikane på offentlige steder. Blandt dem tilpasser et flertal deres adfærd, og især deres påklædning, for at begrænse disse situationer.

I denne sammenhæng kan det at vælge at have bukser på frem for kjole nogle gange opfattes som en beskyttende strategi. Det handler ikke om stil, men om ro i sindet. Og det siger meget om, hvordan nogle kvinder stadig er nødt til at navigere i deres omgivelser.

Hjemmearbejde har ændret vaner

En anden væsentlig faktor er stigningen i fjernarbejde. Siden 2020 har mange kvinder set deres dagligdag ændre sig. Færre formelle professionelle begrænsninger, færre pålagte dresscodes og mere frihed i valget af deres tøj. Som et resultat er komfort blevet en fast del af deres rutiner.

Vide bukser, bløde jeans og fritidstøj er blevet hverdagstøj. Og når de først er blevet tilegnet, er de svære at give slip på. For mange giver tanken om at "vænne sig til" visse mere restriktive stykker tøj simpelthen ikke længere mening.

En historie om frihed, der går langt tilbage.

Denne bevægelse er også en del af en længere historie. I Frankrig er det vigtigt at huske, at en forordning stadig forbød kvinder at bære bukser uden tilladelse indtil 2013, selvom den for længst var ophørt med at blive håndhævet. I århundreder blev såkaldt "feminint" tøj kodificeret, standardiseret og reguleret.

Den gradvise opgivelse af kjolen i visse sammenhænge er derfor en del af et historisk kontinuum: en såkaldt "feminin" garderobe, der vinder frihed. Fra korsettet til jakkesættet og derefter til bukserne har hvert trin markeret et normskifte mod større autonomi.

Det er mere et spørgsmål om identitet end en tendens.

I sidste ende er det aldrig neutralt at klæde sig på. Det er en måde at præsentere sig selv for verden på, at føle sig godt tilpas i sin krop og i løbet af dagen. For nogle kvinder er det at ikke længere bære kjoler et bevidst, næsten symbolsk valg, der bryder med traditionelle dikterer om kodificeret "femininitet". For andre er det simpelthen et spørgsmål om praktisk sans og fysisk komfort.

I alle tilfælde opstår den samme dynamik: bekræftelsen af en stil, der afspejler, hvem du er, uden at skulle tilpasse dig eksterne forventninger. Og selvom kjolen ikke er forsvundet, er den ikke længere en implicit forpligtelse. Den vender tilbage til, hvad den altid burde være: én mulighed blandt mange, frit valgt efter dine ønsker, din komfort og hvordan du har det i din egen krop.