Hun udforsker sin bedstemors loft; det, hun opdager, forbinder to generationer.

Bedsteforældres lofter er en sand guldgrube. Mens vi som børn nægtede at sætte vores ben i dem af frygt for at opdage et monster, vover vi os som voksne let dertil for at finde glemte skatte og afdække værdifulde genstande under lag af støv. Ved at åbne denne dør, der skjuler en hel verden, opdagede en indholdsskaber et walk-in closet værdigt til de største Hollywood-stjerner. Hendes bedstemors loft er ulig noget andet.

Et loft med exceptionelle tøj

Loftet er ofte et "opbevaringsrum". Kasser med "souvenirs" hober sig op der og forbliver i skyggerne. De indeholder gamle dekorationer, der er blevet trættende at se på, familiesølvtøj, legetøj af stor sentimental værdi, der lige akkurat undslap lossepladsen, eller nipsgenstande, der bærer tidens præg.

Hjemme hos os er det praktisk talt en losseplads, men hjemme hos mine bedsteforældre er dette værelse et lille stykke paradis. Siden vintage-brugens fremkomst og auktionsmessers popularitet er unge mennesker strømmet dertil i håb om at finde et signeret krus, en samlerlampe eller endda et møbel i begrænset oplag. Selv Ali Babas hule er ikke lige så velassorteret.

Men mens nogle vender tomhændet tilbage fra deres søgen, er andre heldigere og gør uventede opdagelser. Da de trådte ind ad denne dør, som skræmmer børn, blev indholdsskaberen @colinedlg overrasket over at opdage en utrolig garderobe. Ved første øjekast ligner dette loft en smuglerbutik eller, endnu bedre, et omklædningsrum til et filmset. Inde i dette unikke loft er der ingen dimser med ukendt formål eller "ubrugelige" nipsgenstande.

Hendes bedstemor, Kakita, samlede på tøj, ligesom nogle mennesker samler på frimærker. Og ikke bare hvilket som helst tøj. Disse modetøj, der synes at være kommet direkte fra Brigitte Bardots eller Marilyn Monroes garderober, er ikoniske. Mere end bare beklædningsgenstande, de er historiske stykker, vidnesbyrd om en fri, udtryksfuld og ubesværet elegant stil. Og hendes barnebarn, der selv har et talent for stil, genopliver disse outfits, der har hængt på bøjler alt for længe.

Når et beklædningsgenstand bliver til et led

I denne hjertevarmende video tager bedstemor sin rolle som stylist meget alvorligt. Hun er henrykt over at se disse outfits, farvet af minder, komme til live på sit barnebarns figur. Og Coline lader sig på sin side guide, ligesom modellerne backstage på modeugen. Hun stoler på sin ældste datters åbenlyse smag. Og efterhånden som outfittene bliver påklædt, bliver en smuk spejlingseffekt tydelig. Kakita blomstrer i sit barnebarns øjne. Hun genopdager disse outfits, hun elskede at have på, fra et nyt perspektiv. Én ting er sikkert: hun gik glip af en karriere som personlig shopper.

Mens Coline fungerer som model, knokler Kakita rundt og skaber skræddersyede looks til hende. En perfekt krokodille -trenchcoat , en tætsiddende polkaprikket kjole af upåklagelig kvalitet, et Karl Lagerfeld-agtigt jakkesæt, et retro-tørklæde, der anslås at være over 50 år gammelt, og en leopardprintet frakke – disse outfits er værdige til den diva, der ejer dem. Kakita demonstrerer sin skarpe sans for stil med hvert nyt sæt og inspirerer alle generationer.

Ligesom malere har hun haft sine faser: den glamourøse æra, hippie -dagenes dikkedarer, rockårene, 80'erne og mikrokjoleboomet. Gennem alle sine beklædningsvalg beviser hun, at intet er opfundet endnu. Det er svært ikke at smile ved dette generationsoverskridende skue.

Et bånd der overskrider alder og stof

Coline siger selv: "Kakita leger dukker med mig." Det er næsten blevet et ritual. Dette loft, som slet ikke ligner alle andres, er der, hvor de mødes. Det er udgangspunktet for deres beklædningseventyr. Mens nogle børnebørn er tilfredse med at bladre igennem gamle fotoalbummer eller se videokameravideoer, konsulterer Coline sin bedstemors uendelige garderobe og genskaber sine looks baseret på hendes anbefalinger.

For nej, bedstemødre har ikke altid kendt til mørket i strikkede veste eller varmen i uldnederdele. De har også bukket under for fristelsen af fuchsia-farvede stykker, nedringede toppe, pailletter og velplacerede slidser. Kakita har på sin side båret monumentale hatte, der ville have fået dronning Elizabeth til at rødme, outfits, der kan konkurrere med Beyoncés, og kjoler, der ikke kan skelnes fra dem på de store modeshows. Hun har den perfekte stjernekvalitet, og Coline er godt på vej til at følge i hendes fodspor.

Ud over tøjet og dets æstetiske værdi rummer dette loftsrum noget langt mere værdifuldt: en usynlig arv. Hvert stykke fortæller historien om en æra, en stemning, en tidligere version af Kakita. Og ved at bære det klæder Coline sig ikke bare på; hun forlænger en historie.