Hun skabte en taske, der lukkes som en bh, og internetbrugere elsker den.

Damemode
Fabienne Ba.
@mariegaguech / Instagram

Indholdsskaberen Marie Gaguech (@mariegaguech) har vakt opmærksomhed med en video, der viser et unikt accessory. I sit opslag "Hvad er der i min @_sarah_levy-taske?" præsenterer hun et design af Sarah Levy, der er beregnet til at blive båret direkte på brystet og udtænkt som et stykke accessory, der bevæger sig på grænsen mellem praktisk item og stilstatement.

En taske ulig alle andre

I sin video præsenterer Marie Gaguech (@mariegaguech) Sarah Levy-tasken og fremhæver dens kompakte størrelse, samtidig med at dens evne til at rumme essentielle ting. Det, der straks fascinerer, er dens design. I modsætning til en klassisk taske hviler den ikke på skulderen eller krydser brystet. I stedet fastgøres den direkte på forsiden af kroppen med en konstruktion, der tydeligt minder om en bh. Denne karakteristiske tilgang er nok til at forvandle accessories'et til en ægte samtalestarter.

En kreation i krydsfeltet mellem tøj og accessories

På sin hjemmeside præsenterer den belgiske designer Sarah Levy denne model som "Habit 01 Chest Bag Black". Produktbeskrivelsen beskriver den som et smidigt læderstykke med en integreret lomme, justerbar skulderrem og justerbar brystrem. Med andre ord er det ikke bare en visuel nyhed. Designeren har udviklet et sandt hybridstykke, et sted mellem tøj, lædervarer og et skulpturelt objekt. Denne tilgang stemmer overens med, hvordan flere artikler præsenterer hendes arbejde: en verden, hvor accessories bæres næsten som en forlængelse af kroppen.

Denne taske tiltrækker sig så meget opmærksomhed, fordi den spiller på flere niveauer på én gang. For det første overrasker dens form og undergraver et meget velkendt garderobeelement. Den appellerer også til brugerne på grund af dens funktionalitet, da Marie Gaguechs (@mariegaguech) video netop er baseret på ideen om at vise, hvad der kan puttes indeni.

Sarah Levy, en designer der allerede har skabt sig et navn

Interessen omkring denne kreation kan også forklares med Sarah Levys karrierevej. Den belgiske designer vandt ANDAM Accessories Prize i 2025, en pris der hjalp med at øge hendes synlighed i modeverdenen.

Hendes arbejde beskrives ofte som "en måde at genopfinde hverdagens gestus gennem hybride, udtryksfulde og funktionelle accessories." Denne taske, der bæres på tværs af brystet, legemliggør perfekt denne filosofi: den søger ikke blot at give et outfit et ekstra accessory, men foreslår snarere en ny måde at tænke på, hvor og hvordan en taske kan bæres.

Med denne video, der viser Sarah Levy-tasken, fremhæver indholdsskaberen Marie Gaguech (@mariegaguech) et stykke, der udfordrer konventionelle accessories-normer. Denne kreation er mere end blot et usædvanligt objekt, og demonstrerer, hvordan de mest omtalte accessories ofte er dem, der ændrer forventningerne lige nok til at overraske uden at ofre funktionalitet.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Denne plus-size model deler sit udvalg af strandtøj, der kombinerer stil og komfort

