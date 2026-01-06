Search here...

"Ikonisk": Bella Hadid genopliver denne legendariske trend fra 2000'erne

Modetrends
Fabienne Ba.
@bellahadid/Instagram

Bella Hadid er ikke uvant med at lave et stilstatement, men hendes tur til Aspen, Colorado, i slutningen af december gjorde bestemt indtryk. Fotograferet i det sneklædte feriested genoplivede supermodellen en trend, som mange troede var blevet henvist til modearkiverne: stramme leggings gemt i høje UGG-støvler. Resultatet? De sociale medier er i fuld gang, og år 2000-nostalgien gør comeback.

Leggings-UGG-duoen: et rehabiliteret ikon

I 2000'erne etablerede den amerikanske forretningskvinde og mediepersonlighed Paris Hilton og den amerikanske skuespillerinde og stylist Nicole Richie denne duo som den officielle uniform for it-girls. Dengang var det et udtryk for afslappet luksus. Bella Hadid følger i denne tradition og opdaterer konceptet. Hun vælger tekniske, sorte leggings, ultra-elastiske, der omslutter kroppen uden at stramme den, og putter dem i UGG-støvler, en direkte reference til de ikoniske modeller fra starten af 2000'erne. Her er kroppen ikke skjult: den fejres. Leggingsene bliver som en anden hud, designet til at smigre alle kropstyper med blødhed og selvtillid.

Når afslappet møder luksus

Bella Hadid er en fremragende figur i at forvandle et komfortabelt outfit til et fashion statement. For at undgå "loungewear"-looket tilføjer hun en kæmpe, overdimensioneret pufferjakke i kunstpels, der er lige så spektakulær, som den er varm. Kontrasten er perfekt udført: generøs volumen foroven, rene linjer forneden.

Detaljen, der gør hele forskellen? En livlig rød vintage Chanel-taske, accessoriseret med en afslappet bundet bandana. Aviator-solbriller fuldender looket og tilfører et strejf af glamour. Det er ikke længere bare et praktisk look; det er en måde at sige, at komfort kan være kraftfuldt og unægtelig moderigtigt.

Leggings, den forventede stjerne i sæsonerne 2025-2026

Selvom Bella Hadid har bragt leggings tilbage i rampelyset, bekræfter modevisningerne trenden. Prada, Chloé og Ferragamo har alle inkorporeret dem i deres seneste kollektioner, hvor de bruges under tætsiddende nederdele, kombineres med strukturerede blazere eller med knæhøje støvler. På gaden har den amerikanske model og iværksætter Kendall Jenner og den amerikanske skuespillerinde og instruktør Katie Holmes allerede taget dem til sig for at møde den urbane vinter med elegance og lethed. Budskabet er klart: leggings er ikke længere bare et basalt sportstøjsstykke. De er blevet et flatterende fashion statement i sig selv.

Hvorfor er dette comeback så tiltalende?

Denne modeoplivning fungerer, fordi den imødekommer et dybt ønske: at have det godt i sit tøj uden at ofre stil. Kombinationen af leggings og UGG legemliggør en hyggelig elegance, perfekt til både vinterferier og sneklædte gåture. Den blander nostalgiens trøstende sødme med en uhæmmet modernitet. Ved at fejre naturlige, komfortable og selvsikre silhuetter minder Bella Hadid os om, at mode kan være et rum for kropspositivitet og nydelse.

I sidste ende er tilbagekomsten af UGG-leggings, som Bella Hadid selvsikkert har båret, mere end blot et tilbageblik til 2000'erne: det er en invitation til at gentænke vinterstil med komfort og selvtillid. Denne trend beviser, at man kan kombinere glamour og hygge, modernitet og nostalgi, alt imens man hylder silhuetten og kroppen i al dens mangfoldighed.

