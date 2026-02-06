Search here...

Denne retro sportsjakke fremstår som et godt alternativ til blazeren dette forår.

Modetrends
Émilie Laurent
veste de sport technique
@marissalepps_/Instagram

Blazeren, den upåklagelige og ubesværet chikke jakke, har haft sin tid. Nu foretrækker fashionistaer mindre formelle og mere afslappede versioner. Trætte af denne alt for pæne og ordentlige professionelle stil, higer de efter mere komfort og coolness. Og en jakke, genoplivet fra vores forældres garderober, opfylder perfekt deres nuværende modekrav. Gør dig klar til en dosis nostalgi.

Den tekniske sportsjakke genfødes fra sin aske

For yngre generationer er det en levn fra en svunden tid, men for andre fremkalder det minder om endeløse familievandreture, midtpunktet på vintagefotos og vores forældres sartoriale identitet. Den tekniske sportsjakke, der engang blev båret på stadioner eller på søndagsgåture, gør et stærkt comeback og bliver en fast bestanddel af de mest sofistikerede looks. Præsenteret som det nye alternativ til blazeren har denne jakke en mere sporty og mindre formel æstetik. Henvist til modearkiverne og henvist til skabet i årtier, beviser den endnu engang sit værd, og ikke kun for weekendløbere.

I adskillige år har vi strømmet til butikkerne på jagt efter en blazer med perfekt fald og et alsidigt design. Men på trods af stadigt mere kreative mønstre, udsmykkede detaljer og ukonventionelle snit, er vi endelig blevet trætte af dette engang så hellige stykke tøj. For forudsigelig, ikke dristig nok, har denne politisk korrekte jakke ikke længere monopol på vores garderober. På den anden side er den tekniske sportsjakke bestemt til en lys fremtid. Adopteret af Timothée Chalamet og Hailey Bieber er den langt fra færdig og lover endnu mere spændende looks end i sin storhedstid.

Denne jakke, der låner elementer fra anorakken og har et udpræget urbant præg, har en vintage-charme. Denne tekniske sportsjakke, der blev populær blandt figurerne i Stranger Things, overgår sin "gym tonic"-stil og passer nu sammen med mere moderigtigt tøj.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Marissa (@marissalepps_)

Dette forklarer entusiasmen for dette vintage-stykke

Dette vintage-stykkes appel ligger først og fremmest i dets autenticitet. I en tid, hvor så meget tøj masseproduceres, fortæller disse beklædningsgenstande en historie: et typisk snit for et årti, et gammelt logo, materialer og finish, der ikke længere findes i dag. At bære vintage handler ikke kun om at klæde sig godt; det handler om at vise en æstetik, der er gennemsyret af historie, et nik til fortiden, der øjeblikkeligt tilføjer karakter til et outfit.

Der er også den stilistiske dimension. Vintage-stykker har ofte silhuetter, farver eller detaljer, der afviger fra gældende standarder. Dette skaber et mere personligt, mindre poleret look med den "statement piece"-kvalitet, der forvandler et simpelt outfit til et virkelig stilfuldt ensemble.

Udover den visuelle appel er den tekniske sportsjakke praktisk og veldesignet. Den beskytter mod dystert vejr og regndråber med mere finesse end en tyk gul regnfrakke. Let, men beskyttende, beskytter den også mod vindstød og giver plads til overdimensionerede vinterstrikvarer. Faktisk er den tekniske sportsjakke suveræn uden for de mudrede stier, sammen med glamourøse stykker og satinhæle.

De rigtige trin til at implementere det uden at det ser forældet ud

Den tekniske sportsjakke er ikke et babyboom-tøj, og den er heller ikke noget, der har været brugt. Det hele afhænger dog af, hvordan du styler den. Den kan løfte dit look eller omvendt give indtryk af, at du er trådt ud af den forkerte æra eller er på vej til en kostumefest. I dagene med engangskameraer, VHS-bånd og fastnettelefoner blev den næsten altid parret med joggingbukser, som om de var det perfekte match.

I dag kontrasterer vi dens ubesværede stil med bevidst elegante stykker som en satinskørt, lædershorts eller bukser med lige ben. Endnu bedre, vi kombinerer den med designertasker og sofistikerede frakker for at forstærke dens chikke appel og skabe en smart blanding af stilarter. Vi foretrækker også vintage-stykker, ikke nyere efterligninger. Vi roder igennem vores forældres kasser og gennemsøger genbrugsbutikker for at finde en "kult"-jakke , der udstråler en tidløs charme .

Denne tekniske sportsjakke, som har fået et friskt twist af den yngre generation, eksemplificerer en "tilflugts"-mode, der tilbyder visuel komfort og fremkalder minder om sorgløse dage. Desuden er det ikke det eneste vintage-stykke, der gør comeback på catwalken. Skulderpuder og farverige tights er også i fokus.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Article précédent
Rulleskøjter: et uventet comeback blandt voksne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rulleskøjter: et uventet comeback blandt voksne

Troede du, du havde glemt de rullesko i skolens gange? Overraskelse: de er tilbage. I år, 2026, gør...

Adidas-tøj er et hit på sociale medier i Kina.

I Asien har Adidas-tøj ikke det samme udseende som det, vi finder på hylderne. Det har mærkets ikoniske...

Hvorfor er "wide leg"-jeans så populære i 2026?

I år er jeans med brede ben ikke længere bare en trend: de er et moderigtigt element. Komfortable,...

Et ikon fra 90'erne, denne kjole gør comeback i 2026

Den slanke kjole, der blev båret af Kate Moss, Sofia Coppola og Gwyneth Paltrow, gør et stort comeback....

Rynket, plettet og falmet tøj: hvorfor uperfekthed er ved at blive en fast bestanddel af den nuværende mode

Har du en ketchupplet på din t-shirt eller et gabende hul i dine jeans? Disse slidmærker, der engang...

Rihanna genopliver trenden med XXL-øreringe under sit besøg i Paris

I Paris beviste Rihanna endnu engang, at stil kan være en dristig og glædelig legeplads. Under Haute Couture...

© 2025 The Body Optimist