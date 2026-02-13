Er frakkekjolen ved at få et stort comeback takket være serien "Bridgerton"?

Længe begrænset til perioderomaner og historiske eposer, syntes frakken at høre fortiden til. Men siden succesen med "Bridgerton"-serien er denne lange, strukturerede frakke dukket op igen i moderne kollektioner. En simpel effekt af serien eller en ægte moderenæssance?

"Bridgerton", en accelerator af chik nostalgi

Serien "Bridgerton", der er baseret på romanerne af Julia Quinn og har været tilgængelig på Netflix siden 2020, etablerede en flamboyant, romantisk og selvsikker Regency-æstetik. Mens kjoler med empiretalje og korsetsilhuetter var et øjeblikkeligt hit, gjorde herrejakkesættene også et varigt indtryk.

Blandt dem skilte frakken sig ud. En lang, tætsiddende frakke med strukturerede skuldre, dybe farver og til tider et diskret slæb: dette beklædningsgenstand udstråler en teatralsk og kontrolleret elegance. På skærmen understreger den tilstedeværelsen af karakterer (både mænd og kvinder) og strukturerer silhuetten med selvtillid. Som et resultat er frakken, der engang blev anset for at være forældet, tilbage på moderadaren.

Et rum fyldt med historie

Frakken dukkede op i slutningen af det 18. århundrede. Dens navn menes at komme fra det engelske ord "riding coat", en frakke, der oprindeligt var designet til ridning. Den blev hurtigt taget til sig af det europæiske aristokrati og blev et sofistikeret bytøj, et symbol på social forskel.

I det 19. århundrede etablerede den sig som en hjørnesten i formel herretøj: et skræddersyet snit, elegant længde og upåklagelig struktur. Derefter, i løbet af det 20. århundrede, forsvandt den gradvist ind i glemselen og gav plads til kortere, mere praktiske frakker. Den lever dog stadig i den kollektive fantasi og optræder i romantisk litteratur og periodefilm.

I dag er dens tilbagevenden ikke blot en historisk kopi. Det er en genfortolkning, friere, mere inkluderende (kønsneutral) og frem for alt bedre egnet til din hverdag.

Fra catwalken til gaden: en gentænkt frakke

Længe før dille "Bridgerton" udløste, havde adskillige designere allerede udforsket historiske referencer. Dior tilbød moderniserede versioner, hvor de legede med materialer og volumener. Hos Louis Vuitton, under ledelse af Nicolas Ghesquière, mindede visse silhuetter allerede om frakken, parret med mere urbane stykker som sneakers eller shorts.

John Galliano, en tilhænger af teatralsk påklædning, har også udforsket denne æstetik gennem sine kollektioner. Hvad angår Ralph Lauren, tilbød mærket en broderet denimversion allerede i 2006, et bevis på, at frakkekjolen følger cyklusser.

I dag er den kortere, mere ustruktureret og fås i let uld, denim og endda farverige versioner. Den lader den strengt maskuline garderobe omfavne alle silhuetter. Og det er dér, dens styrke ligger: den strukturerer uden at begrænse, den hævder uden at begrænse.

Romantikken, 2026-versionen

Frakkens tilbagevenden er en del af en bredere trend: en smag for en genopdaget romantik, ofte beskrevet som "poetcore". Bluser med sløjfekraver, pufærmer, broderede veste ... moden genfortolker det 19. århundrede med et moderne twist. I denne sammenhæng bliver frakken et centralt element. Den fortæller en historie. Den tilføjer karakter til dit outfit. Den fremhæver din kropsholdning, fremhæver dine skuldre og definerer din talje, hvis du ønsker det. Uanset din kropstype kan dette strukturerede snit fremhæve dine naturlige linjer og styrke din tilstedeværelse.

Hvordan kan man adoptere det uden et kostume fra en periode?

Selvom en frakke kan virke imponerende, integreres den nemt i en moderne garderobe. For et selvsikkert afslappet look, bær den åben over smalle jeans og en simpel t-shirt. Den tilføjer øjeblikkeligt stil. Med en flagrende kjole eller midi-nederdel skaber den en elegant kontrast mellem struktur og bevægelse. Med bæltet fremhæver den taljen og fremhæver din figur med selvtillid.

På kontoret kan den erstatte en klassisk blazer. Kombineret med højtaljede bukser og en struktureret bluse moderniserer den et professionelt look, samtidig med at den forbliver komfortabel. Ideen er ikke at klæde sig op, men at tilføje et statement-stykke, der udtrykker din personlighed.

I sidste ende er tv-seriernes indflydelse på mode ubestridelig. "Bridgerton" genoplivede utvivlsomt interessen for frakkekjolen, men den er ikke alene ansvarlig. I flere sæsoner har modebranchen udforsket arkiverne for bedre at genopfinde nutiden. I et landskab domineret af minimalisme tilbyder frakkekjolen et struktureret, fortællende og kraftfuldt alternativ. En elegant måde at fange opmærksomheden på, med selvtillid og stil.