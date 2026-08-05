Low-rise jeans får et stort comeback i efteråret 2026.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : Mizuno K / Pexels

Efter at have gjort comeback i to år, er lavtaljede jeans ved at etablere sig som en reel trend for efteråret 2026. Langt fra at være forbeholdt minder fra 2000'erne, er de tilbage i dag med "nye måder" at bære dem på, friere og mere inkluderende.

To år med gradvis tilbagevenden til vores garderober

Low-rise jeans dukkede ikke op natten over. Siden 2024 har de langsomt gjort comeback i de mest sete looks, især blandt modeller og kendisser, der kan lide at lege med modens regler. Den amerikanske model Bella Hadid spillede en stor rolle i at bringe dette snit tilbage i rampelyset og har brugt det flere gange i New York, parret med crop tops eller snøre-up styles inspireret af 2000'erne. Denne retro-æstetik har gradvist generobret sin plads i de nuværende trends.

Også i musikverdenen er stemningen fra starten af 2000'erne ved at blive gentaget. Den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson har omfavnet denne silhuet med lavtaljede jeans og cropped t-shirts og har endda genindført nogle stykker tøj fra sin gamle garderobe. Som et resultat er det nostalgiske snit gradvist ved at blive et ægte fashion statement.

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En kop der aldrig rigtig forsvandt

I modsætning til hvad mange tror, er lavtaljede jeans ikke bare et produkt fra 2000'erne. Deres første optrædener stammer fra 1960'erne, før de antog en mere moderne form i 1990'erne. Et skelsættende modeshow i 1993 bidrog især til at popularisere en meget lavtaljet version af snittet, designet mere til at skabe en aflang linje end til at afsløre kroppen.

I 1990'erne og 2000'erne blev det mere tilgængeligt med versioner, der var nemmere at have på hver dag. Og i 2026 er lav talje ikke længere udelukkende forbundet med en ultra-fittet silhuet: det komplementerer nu en bred vifte af ønsker og stilarter.

Hvordan bærer man lavtaljede jeans i 2026?

Lavtaljede jeans kan bæres efter dine præferencer og personlighed. For en afbalanceret silhuet kan du lege med proportioner: en løs skjorte, en struktureret jakke, en længere tanktop eller en lidt oversized sweater skaber en flot kontrast til jeansenes linjer. Styles, der sidder lidt lavere på hofterne, er også en glimrende måde at omfavne trenden på en diskret måde.

Og vigtigst af alt, findes der ikke sådan noget som en "ideel kropstype" til lavtaljede jeans. Du behøver ikke en flad mave eller en figur, der lever op til modestandarderne. Med eller uden mave, med eller uden et par ekstra kilo på hofterne, har enhver krop en plads i dette beklædningsgenstand. Jeans er ikke der for at skjule eller korrigere din figur: de er der for at klæde dig. Du vælger det snit, du kan lide, på en måde, der afspejler, hvem du er.

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En friere tendens end før

Low-waisted jeans kan stadig være kontroversielle, især fordi de minder om en tid, hvor visse snit blev anset for essentielle. Deres tilbagevenden i 2026 markerer et skift: de erstatter ikke andre stilarter. High-waisted jeans er fortsat en stærk tilstedeværelse, og det er denne mangfoldighed, der gør den nuværende mode mere interessant. Low-waisted jeans er tilbage som én mulighed blandt mange, ikke som et krav.

Efter to års diskret genopblussen er lavtaljede jeans ved at blive et af nøglestykkerne til efteråret 2026. Deres nye succes kan være baseret på denne enkle idé: mode skal vælges, tilpasses og bæres med selvtillid.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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