Denne sommermodetrend fungerer også midt om vinteren (og vi elsker twistet)

Modetrends
Tatiana Richard
@_katiepeake / @jeanne_andreaa/Instagram

Tørklædet, der længe har været forbundet med milde temperaturer og ferielooks, undergår nu en yderst ønskværdig transformation. Den simple firkant, der bindes om halsen eller i håret, er væk: nu er det med bælte i taljen og forvandler øjeblikkeligt dine vinteroutfits. Denne stilistiske gestus, der både er enkel og selvsikker, beviser, at et tilbehør kan overskride årstider uden at miste sin appel – faktisk tværtimod.

Fra catwalks til fortove sætter tørklædet sit præg.

Det var på catwalken, at ideen tog fart. Under et anerkendt Métiers d'art-show genopfandt et stort parisisk modehus (Chanel) tørklædet ved at bruge det som et bælte, hvilket fremhævede bevidst minimalistiske silhuetter. Resultatet: tekstur, karakter og en ubesværet elegance, der fanger øjet.

Kort efter forlod denne inspiration catwalken og gik ind i virkeligheden, især set på den irske skuespillerinde og sangerinde Jessie Buckley ved et parisisk arrangement. Kombineret med mørke bukser og pumps med grafisk motiv blev tørklædet et statement-stykke, det der fanger lyset og fremhæver et selvsikkert look.

En tilgængelig og styrkende modegest

Det, der umiddelbart tiltaler, er, hvor nemt det er at følge denne trend. Vælg blot et generøst stort tørklæde i silke, uld eller cashmere, fold det til en trekant, og vikl det derefter om hofterne eller taljen, før du binder det forsigtigt i siden. På få sekunder får jeans og en simpel top en helt ny dimension. Tørklædet strukturerer silhuetten uden at stramme den, følger blidt kurverne og fremhæver kroppen, som den er, uden kunstgreb.

Om vinteren bliver effekten endnu mere interessant. Over en løstsiddende sweater skaber den en flatterende kontrast mellem volumen og en defineret silhuet. Over en lang frakke tilføjer den et strejf af farve og bevægelse, der liver op selv de mest underspillede outfits. Det er en detalje, der trækker øjet præcis derhen, hvor du ønsker det.

Et tidløst twist, der spænder over året

Mens denne måde at bære tørklæde på eksploderede i popularitet sidste sommer takket være flere indflydelsesrige personer, er vinterversionen lige så slående. Hvor varmere vejr foretrak lette stoffer, kræver den koldere årstid tættere, mere omsluttende materialer.

Grunden til, at bæltetørklædet er så tiltalende, er, at det opfylder alle kravene. Det er praktisk, nemt at have på, flatterende og uendeligt alsidigt. Du kan lege med print, farver og teksturer, afhængigt af dit humør og din stil. Blomsterprint under en neutral frakke, en livlig rød mod en dyb grå eller grafik for at give et minimalistisk look et boost – det bliver et sandt lærred til personlig udtryk.

Ved at genbruge dette sommertilbehør minder moden os om en essentiel sandhed: stil har ingen fast sæson. Den opbygges gennem inspiration, eksperimenter og små drejninger, der gør hele forskellen.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som forfatter udforsker jeg skønhed, mode og psykologi med følsomhed og nysgerrighed. Jeg nyder at forstå de følelser, vi oplever, og at give en stemme til dem, der hjælper os med bedre at forstå os selv. I mine artikler stræber jeg efter at bygge bro mellem videnskabelig viden og vores hverdagserfaringer.
