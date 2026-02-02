Adidas-tøj er et hit på sociale medier i Kina.

I Asien har Adidas-tøj ikke det samme udseende som det, vi finder på hylderne. Det har mærkets ikoniske tre striber, men det tilbyder en betydelig merværdi. Mere sofistikeret end de afslappede træningsdragter, vi har på på vores fridage, bringer det en unik elegance til silhuetten. Delvis sportstøj, delvist chikt, blander det tradition og modernitet mod en baggrund af livlige farver. Og den gode nyhed er: disse karakteristiske Adidas-stykker vil snart krydse kontinentets grænser.

Den kinesisk-inspirerede jakke, som alle higer efter

Mens Adidas oprindeligt fokuserede på at designe komfortabelt og funktionelt tøj, lægger mærket nu stor vægt på æstetik og sørger for, at hvert stykke tøj har en viral appel. Og det virker! Joggingbukser bliver løsere ved anklerne og åbner sig endda op ved læggene, hvilket gør dem velegnede til både bybrug og afslapning på sofaen, ligesom flagrende bukser. Træningsjakker eksperimenterer med et strejf af finurlighed, efterligner skjortekraver eller adopterer raffinementets kodekser. Men i Asien er Adidas-tøj utroligt elegante og overgår alt, hvad vores kroppe nogensinde har oplevet.

Derovre er Adidas-jakker ikke de afslappede beklædningsgenstande , man har på til en morgenløbetur eller en søndagstur. De er stilikoner, statement-stykker og magneter for ros. De integreres problemfrit i hverdagens garderobe og tilføjer øjeblikkeligt et strejf af eksklusiv elegance. På sociale medier er denne jakke, kendt som Track Top Chinese, genstand for enhver fashionistas opmærksomhed. Det er et slående visuelt statement, der udstråler elegance, hvor andre jakker har en tendens til at nedtone den.

I Tokyos og resten af Asiens gader er denne jakke kernen i de mest banebrydende looks. Designet specielt til kinesisk nytår i 2025 og afsløret på Shanghai Fashion Week , kan den prale af hidtil usete detaljer, der aldrig før er set på tekniske stoffer. Dens unikke touch? Den efterligner den traditionelle æstetik fra Tang-dynastiet. Høj krave, knap-og-slipslukning, lige snit ... alt præsenteret i livlige farver. Det var alt, der skulle til for at antænde en vanvid.

Hvordan denne jakke blev "modens hellige gral"

Denne jakke, som har erobret verden, er det kollektive symbol på "cool girls", fællesnævneren for alle trendy piger, dem vi pinner på vores Instagram-feeds. Online, forvandlet til en 2.0 catwalk, blander den kinesiske træningstop sig problemfrit med sandfarvede bermudashorts, skolepige- nederdele , cargobukser eller endda jeans med svaj. Et kamæleon-stykke par excellence, og mindre forbundet med "sport", opfordrer den til selvudfoldelse.

Den overgår streetwear og egner sig let til alle mulige slags sartoriale luner. Uanset om den er i denim eller ruskind, gul, bordeaux eller khaki, er denne fornyede jakke ulig nogen anden. Og det er præcis, hvad der appellerer til onlineshoppere. Vi ved, at mangel sælger. Denne jakke, fra en limited edition og allerede genstand for utallige auktioner, er et exceptionelt stykke, og det kræver en vis indsats at anskaffe sig den. Og vi taler ikke om de store tøjstøvler i gangene. Det faktum, at den er "utilgængelig", gør den kun mere attraktiv.

En anden forklaring på dens succes: den bærer Adidas-logoet, men den legemliggør også et helt lands identitet i sine sømmer. Og selvom fortrolighed er betryggende, forener nyheden. Denne blanding af gadekultur og kinesisk æstetisk tradition efterlader ingen ligeglade.

Allerede tilgængelig i nogle butikker i Frankrig

Det er ingen grund til at gennemsøge hylderne i din yndlings Adidas-butik; du vil uundgåeligt gå tomhændet derfra, hvis du bor uden for Asien. Denne jakke, som ikke behøvede en marketingkampagne for at tiltrække opmærksomhed, er blevet tilpasset til dyrs pelsede kroppe, men den har endnu ikke krydset den asiatiske grænse. Franske internetbrugere, der er dømt til at beundre den på afstand og kun røre ved den med øjnene, vil snart kunne opleve Adidas Track Top på kinesisk med egne øjne.

Det tyske mærke har besluttet at sælge denne unikke jakke i tre parisiske butikker: på Champs-Élysées, i Marais og i nærheden af Opéraen. Track Top Chinese-jakken, der er offer for sin egen succes, er allerede udsolgt på mærkets officielle hjemmeside. Og den bliver ikke stående på hylderne i disse franske butikker længe.

Den kinesiske træningstop, et eftertragtet modestykke, risikerer at miste sin værdi lige så hurtigt, som den bliver allestedsnærværende. Den er dog et eksempel på en stadig mere sofistikeret sportstøjstrend, der udvisker linjerne mellem formelt og afslappet tøj.