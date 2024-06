Bridgerton : voici comment rendre vos tenues plus nobles en 12 astuces

La série Netflix « La Chronique des Bridgerton » ne cesse de captiver le monde entier avec ses somptueux costumes, ses intrigues scandaleuses et son charme de la Régence anglaise. Si vous avez déjà rêvé de vous habiller comme un membre de la haute société du début du 19e siècle, vous n’êtes pas seul.e. Sachez que vous n’avez pas besoin d’une machine à voyager dans le temps pour ajouter une touche de noblesse à votre garde-robe. Voici 12 astuces pour rendre vos tenues plus nobles et dignes de la famille Bridgerton.

Adoptez des tissus dits luxueux

Pour commencer, le choix des tissus est essentiel. Optez pour des matières nobles comme la soie, le satin, le velours et le brocart. Ces tissus ont non seulement un aspect somptueux, mais ils tombent également magnifiquement, ajoutant de la grâce à votre démarche. Imaginez-vous dans une robe en soie flottante qui capte la lumière à chaque mouvement, ou un manteau en velours qui vous enveloppe de douceur et de chaleur. Même une simple écharpe en soie peut ajouter une touche de raffinement à une tenue basique.

Optez pour des silhouettes empire

La silhouette empire est emblématique de la période Régence. Cette coupe, qui se caractérise par une taille haute située juste sous la poitrine, crée une allure élancée et gracieuse. Pour incorporer cette silhouette dans votre garde-robe moderne, cherchez des robes et des tops avec une taille empire. Non seulement cette coupe peut être flatteuse pour toutes les morphologies, mais évoque aussi immédiatement l’élégance de l’époque.

Succombez aux corsets et bustiers

Le corset, bien qu’un peu controversé, est un élément emblématique des tenues de la Régence. Il peut transformer votre posture et souligner votre silhouette d’une manière extrêmement flatteuse. Si l’idée de porter un corset traditionnel ne vous séduit pas, optez pour des bustiers modernes qui offrent le même effet structuré sans l’inconfort. Ces pièces peuvent être portées sous des robes ou même comme des tops pour une touche de glamour.

Enfilez des capes ou manteaux longs

Les capes et manteaux longs ajoutent une touche de mystère et de majesté à n’importe quelle tenue. Optez pour des pièces avec des doublures contrastées ou des broderies élégantes pour un effet encore plus chic. Ces vêtements sont non seulement pratiques pour les soirées fraîches, mais ils apportent également une dimension théâtrale à votre look.

Embrassez les détails brodés et la dentelle

Les broderies et la dentelle sont des détails incontournables pour un look inspiré de « Bridgerton ». Les motifs floraux, les perles délicates et les fils d’or ou d’argent apportent une richesse visuelle et tactile à vos vêtements. Pensez à ajouter des blouses en dentelle sous vos robes, ou à chercher des pièces brodées qui racontent une histoire à elles seules. Même des accessoires comme des gants en dentelle ou des écharpes brodées peuvent faire une grande différence.

Goûtez aux accessoires qui font la différence

En parlant d’accessoires justement, ils sont essentiels pour compléter votre look. Les chapeaux à larges bords, les bandeaux ornés de pierres précieuses et les gants longs ajoutent une touche de sophistication. Ne sous-estimez pas aussi l’impact d’un éventail ou d’un réticule (petit sac à main). Ces petits détails peuvent transporter n’importe quelle tenue dans le monde de la Régence.

Osez les bijoux étincelants

Les bijoux jouent également un rôle crucial dans l’apparence noble. Optez pour des colliers de perles, des boucles d’oreilles pendantes et des bagues imposantes. Les camées et les broches sont également très populaires dans l’esthétique Bridgerton. Assurez-vous que vos bijoux sont bien proportionnés par rapport à votre tenue – ils doivent compléter votre look sans le surcharger.

Appréciez les couleurs et motifs

Les couleurs riches et les motifs audacieux étaient très en vogue durant la période Régence. Pour une apparence noble, incorporez des teintes profondes comme le bleu marine, le bordeaux, le vert émeraude et le doré. Les motifs floraux, les rayures et les damas sont également parfaits pour ajouter de la profondeur et de l’intérêt visuel à vos tenues.

Revêtez des chaussures élégantes

Les chaussures ne doivent pas être négligées dans votre quête de noblesse. Choisissez des chaussures avec des détails délicats comme des broderies, des perles ou des boucles. Les ballerines, les mules ornées et les bottines élégantes sont des choix excellents. Assurez-vous qu’elles sont confortables – après tout, la noblesse se doit de marcher avec grâce.

Craquez pour les vêtements d’intérieur

Ne négligez pas l’importance des vêtements d’intérieur. Les chemises de nuit en soie, les peignoirs brodés ou encore les pantoufles élégantes ajoutent une touche de luxe à votre quotidien. Imaginez-vous flânant dans votre logement, enveloppé.e dans des tissus somptueux, prêt.e à vous lancer dans une nouvelle aventure romantique à tout moment.

Arborez des coiffures sophistiquées

Une coiffure élaborée est une autre clé pour canaliser le style Bridgerton. Les boucles volumineuses, les chignons élégants et les tresses ornées sont des options fantastiques. N’hésitez pas à utiliser des accessoires capillaires comme des peignes en perles, des bandeaux ornés ou même des plumes pour ajouter une touche dramatique.

Adoptez une attitude dite noble

Enfin, et peut-être le plus important, l’attitude compte autant que les vêtements. Une démarche gracieuse, une posture droite et un comportement confiant peuvent faire toute la différence. En adoptant une attitude dite noble, vous complétez parfaitement votre transformation visuelle et vous vous sentirez comme un.e véritable membre de la famille Bridgerton.

S’habiller comme un personnage de « Bridgerton » ne signifie pas seulement enfiler des vêtements somptueux ; c’est un véritable état d’esprit. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui et voir comment ces astuces peuvent transformer votre style quotidien en une véritable œuvre d’art digne de la Régence ? Après tout, chaque journée est une nouvelle occasion de briller.