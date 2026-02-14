Search here...

Som 58-årig vender Pamela Anderson tilbage til blond hår med en "vintage føntørring"

Anaëlle G.
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Pamela Anderson vakte for nylig opmærksomhed ved New York Fashion Week. Den canadisk-amerikanske skuespillerinde og model, der sad på forreste række ved Tory Burchs efterår/vinter 2026-2027-show, bekræftede sin status som et tidløst ikon.

Det store comeback af blond ... og volumen

Klædt i en grå skjorte, en off-white plisseret nederdel og en lang beige frakke valgte Pamela Anderson en ren og elegant silhuet, tro mod den minimalistiske æstetik, hun har kæmpet for i flere sæsoner. Det var dog hendes frisure, der virkelig fangede opmærksomheden. Efter for nylig at have overrasket alle med et mellemspil af rødt hår, er Pamela Anderson vendt tilbage til sin signatur, lysende blonde farve, som er blevet et af hendes kendetegn gennem årene.

Denne gang kombinerer hun det med en udpræget vintage-blowout. Generøs volumen, længder stylet til store, luftige krøller, blød bevægelse og en let pjusket effekt: frisuren fremkalder 80'ernes æstetik, samtidig med at den forbliver moderne. Detaljen, der strukturerer hele looket? En subtilt tilspidset gardinfrynse, der indrammer øjnene og tilføjer et strejf af karakter. Denne blowout er langt fra stiv, men leger med lethed og bevægelse og skaber en balance mellem sofistikering og naturlighed.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Upyntet skønhed

Selvom hendes frisure har et udpræget retro-look, forbliver hendes makeup tro mod den minimalistiske æstetik, som skuespillerinden har anlagt de seneste år. Pamela Anderson foretrækker en "intet-men-intet"-hud med fokus på hudpleje end dækning. Hun går regelmæssigt ind for en hudcentreret tilgang og hævder, at en hudplejerutine er vigtigere end at samle kosmetiske produkter. Serummer, cremer og balsamer udgør kernen i hendes makeuprutine i en ånd af at forbedre snarere end at transformere.

Den canadisk-amerikanske skuespillerinde og model fortsætter med at omdefinere sit image. Langt fra sin stærkt opbyggede 90'er-æstetik omfavner hun nu en mere raffineret stil uden at ofre elegance. Denne vintage-frisure legemliggør perfekt denne udvikling: et nik til fortiden, selvsikkert genfortolket.

Ved at blande retro-volumen med moderne minimalisme beviser Pamela Anderson, at det er muligt at genopleve en tids kodekser uden at bukke under for nostalgi. Det er en måde at minde os om, at stil i sig selv er tidløs – den transformerer, tilpasser sig og genopfinder sig selv.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
"Jeg vil gerne slette alt": Med 40 millioner følgere advarer Madison Beer om presset fra sociale medier

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jeg vil gerne slette alt": Med 40 millioner følgere advarer Madison Beer om presset fra sociale medier

Den amerikanske sangerinde, model og skuespillerinde Madison Beer er en af de mest fulgte kunstnere i sin generation....

Som 65-årig stråler denne "Dirty Dancing"-stjerne på stranden

Jennifer Grey fortsætter med at charmere med sin naturlighed og energi. Den uforglemmelige Baby Houseman fra kultfilmen Dirty...

"Jeg troede, kvinder ville hade mig": den uventede tilståelse fra en stigende stjerneskuespillerinde

Margaret Qualley har samlet projekter og etableret sig som en af de mest fremtrædende skikkelser i sin generation....

"Stadig lige så smuk som altid": Som 55-årig skaber Claudia Schiffer sensation med et "naturligt" look

Den tidligere catwalk-ikon fra 1990'erne, Claudia Schiffer, fortsætter med at fascinere. På sociale medier fascinerer hendes seneste fotos...

Denne succesfulde sangerinde er blevet truet og tager "strenge foranstaltninger"

Den sydkoreanske K-popsangerinde, skuespillerinde og tv-vært IU (Lee Ji-eun) har i flere måneder stået over for en bølge...

I rampelyset viste Katy Perry og Justin Trudeau et smukt forhold.

I rampelyset og på sociale medier går den amerikanske sangerinde og sangskriver Katy Perry og den tidligere canadiske...

© 2025 The Body Optimist