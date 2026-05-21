"Jeg ødelagde mit liv": Denne countrysanger afslører, at hun fortrød sit ægteskab fra den allerførste nat

Den amerikanske countrysanger og sangskriver Carly Pearce gav et åbenhjertigt interview i podcasten "The Person Who Believed in Me ", der var vært for journalisten David Begnaud. Hun talte åbent om sit korte ægteskab med den amerikanske countrysanger og sangskriver Michael Ray, som begyndte i oktober 2019 og endte med skilsmisse i juni 2020, blot otte måneder senere.

En erkendelse, der begyndte på bryllupsaftenen

Kernen i hendes vidneudsagn ligger en stærk åbenbaring: Carly Pearce udtaler, at hun allerede fra aftenen på vielsen vidste, at hendes ægteskab ikke ville fungere. "Nogle gange ved man bare, når noget ikke er, som det burde være. Jeg tror, at alle i mit liv vidste, at jeg havde begået en stor fejl," betror hun. Da hun blev spurgt, hvorfor hun alligevel gik videre med brylluppet, forklarer hun, at hun opdagede en anden side af sin eksmand alt for sent.

En skilsmisse accepteret trods presset

Med bemærkelsesværdig klarhed forklarer Carly Pearce, at hun nægtede at forblive i dette fornuftsægteskab. "Jeg blev ikke, fordi samfundet sagde, jeg skulle. Jeg blev ikke, fordi jeg var en offentlig person. Jeg var færdig," siger hun. Og hun tilføjer med afvæbnende kraft: "Jeg indså meget hurtigt, at det ikke var, hvad jeg fortjente, og jeg ødelagde mit liv for at komme ud af det." En udtalelse, hun fuldt ud står ved.

Musik som udløb

For at komme igennem denne periode vendte Carly Pearce sig mod sin kunst. I 2021 udgav hun albummet "29", hvor seks sange direkte adresserer eftervirkningerne af hendes skilsmisse. "Jeg er ikke en god kommunikator i det virkelige liv. Så jeg skrev seks meget intense sange om denne historie," forklarer hun. Til hendes overraskelse resonerede disse numre bredt hos offentligheden og demonstrerede, at det også var historien om mange andre.

Gennem dette vidnesbyrd tilbyder Carly Pearce et sjældent og nuanceret perspektiv. Ved at vælge at dele disse faser af sit liv offentligt bidrager hun til at åbne op for samtalen om komplekse personlige rejser.