"Disse bukser er ikke lavet til det": Denne influenceres skioutfit skaber debat

Fabienne Ba.
På de snedækkede pister er udseendet generelt designet til at kombinere varme og teknisk ydeevne. Lejlighedsvis udfordrer udseendet dog disse veletablerede normer. Dette er tilfældet med den fransk-schweizisk-algeriske mediepersonlighed Nabilla Benattia, hvis skioutfit, der for nylig blev delt på sociale medier, hurtigt vakte reaktioner online.

Et outfit, der bryder med skisportsstandarderne

Under sit ophold i bjergene optrådte Nabilla iført laklæderlignende bukser kombineret med pelsforede støvler, et æstetisk valg, der står i skarp kontrast til det tøj, der normalt bæres på pisterne. Skitøj er generelt designet til at opfylde specifikke krav: varmeisolering, vandtæthed, åndbarhed og bevægelsesfrihed. Laklæderlignende bukser er, selvom de er trendy i bymiljøer, ikke specielt egnede til disse forhold.

Denne kontrast mellem mode og funktionalitet tiltrak sig straks opmærksomhed. På sociale medier påpegede flere brugere det "upraktiske" aspekt ved outfittet, hvor nogle mente, "at det ikke opfylder kravene til en sportsaktivitet som skiløb".

Mellem æstetik og funktionalitet: en tilbagevendende debat

Kontroversen omkring dette outfit er ikke blot et spørgsmål om smag. Den fremhæver en bredere debat: modens rolle i tekniske miljøer. På den ene side forsvarer nogle "påklædningsfrihed" og bifalder "en mere kreativ og stiliseret tilgang til skiløb", især i en kontekst, hvor skisportssteder også bliver steder for social medie-posering.

På den anden side minder nogle os om, at "bjergudstyr ikke bare er modetilbehør." Det imødekommer essentielle sikkerheds- og komfortbehov. Upassende tøj kan hurtigt blive ubehageligt eller endda problematisk i barske vejrforhold. Denne type diskussion er ikke ny. I flere år har grænsen mellem teknisk tøj og modeartikler været udvisket.

De sociale netværks forstærkende rolle

Grunden til, at dette outfit vakte så stor reaktion, skyldes også dets udbredte brug på sociale medier. Opslag fra kendisser med millioner af følgere skaber ofte hurtige og til tider polariserede debatter. I Nabillas tilfælde mangedobledes kommentarerne, lige fra kritik til støtte.

Nogle internetbrugere jokede med "buksernes upraktiske karakter på pisterne", mens andre forsvarede "et valg, der er mere rettet mod image end atletisk præstation." Sociale medier spiller en nøglerolle her: de forvandler et personligt outfit til et emne for kollektiv diskussion, men disse udvekslinger bør ikke udvikle sig til domme over andres kroppe eller stil; alle kan blot dele deres mening uden at pålægge standarder.

I sidste ende illustrerer denne case, hvordan mode og funktionalitet kan sameksistere, men også komme i konflikt afhængigt af konteksten. Den minder os om, at tøjvalg primært er et spørgsmål om individuel frihed, og at de diskussioner, de genererer, ville have gavn af at fokusere på tøjets egnethed til aktiviteten snarere end på personlige vurderinger.

