I en spektakulær kjole overrasker Demi Moore med en ny frisure

Den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Demi Moore fortsatte sin række af højprofilerede optrædener på Cannes Film Festival den 21. maj 2026 i forbindelse med visningen af filmen "La Bola Negra". Hun gik på den røde løber i en specialsyet ultramarinblå kjole fra et førende fransk modehus. Ud over kjolen var det især en ny frisure, der fangede øjet: en kortere frisure, der markerer en betydelig ændring i stil.

En spektakulær blå kjole

Midtpunktet i dette look, den ultramarinblå kjole, tiltrækker sig opmærksomhed med sin intense farve og teatralske konstruktion. Den stropløse, tætsiddende overdel skaber en struktureret silhuet for Demi Moore, der står i kontrast til nederdelens spektakulære volumen. Nederdelen, der er mesterligt draperet og rynket, folder sig ud i en fejende, skulpturel bevægelse, hvilket skaber en særlig slående, bølgende effekt. Et langt slæb forlænger ensemblet og fremhæver silhuettens højtidelighed. Den dybe, lysende ultramarinblå farve står i skarp kontrast til tæppets røde farve og garanterer en øjeblikkelig bemærkelsesværdig tilstedeværelse.

En flot ny frisure

Selvom kjolen bestemt fangede øjet, var det Demi Moores frisure, der også vakte en reaktion. Skuespillerinden, der længe har været kendt for sit meget lange hår, valgte en betydeligt kortere, skulderlang klipning stylet i bløde, voluminøse bølger. Denne nye klipning, der indrammede hendes ansigt naturligt, blev straks hyldet som en af de mest succesfulde hårforvandlinger på dette års Cannes Film Festival.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Brad Goreski (@bradgoreski)

En værdifuld halskæde som midtpunkt

For at komplementere denne kjole med dens dybe halsudskæring valgte Demi Moore en iøjnefaldende halskæde udsmykket med funklende sten, der danner et blomstermotiv omkring hendes hals. Dette exceptionelle smykke, et sandt fokuspunkt i hendes silhuet, fanger lyset og tilføjer et strejf af strålende ædelhed, der balancerer den overordnede farvebeherskelse. Et tilbehør, der passer perfekt til hendes udseende.

Med denne spektakulære ultramarinblå kjole og sin nye klipning har Demi Moore haft en af de mest omtalte optrædener på denne 79. udgave af Cannes Film Festival (12.-23. maj 2026).