I en spektakulær kjole overrasker Demi Moore med en ny frisure

Léa Michel
@demimoore / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Demi Moore fortsatte sin række af højprofilerede optrædener på Cannes Film Festival den 21. maj 2026 i forbindelse med visningen af filmen "La Bola Negra". Hun gik på den røde løber i en specialsyet ultramarinblå kjole fra et førende fransk modehus. Ud over kjolen var det især en ny frisure, der fangede øjet: en kortere frisure, der markerer en betydelig ændring i stil.

En spektakulær blå kjole

Midtpunktet i dette look, den ultramarinblå kjole, tiltrækker sig opmærksomhed med sin intense farve og teatralske konstruktion. Den stropløse, tætsiddende overdel skaber en struktureret silhuet for Demi Moore, der står i kontrast til nederdelens spektakulære volumen. Nederdelen, der er mesterligt draperet og rynket, folder sig ud i en fejende, skulpturel bevægelse, hvilket skaber en særlig slående, bølgende effekt. Et langt slæb forlænger ensemblet og fremhæver silhuettens højtidelighed. Den dybe, lysende ultramarinblå farve står i skarp kontrast til tæppets røde farve og garanterer en øjeblikkelig bemærkelsesværdig tilstedeværelse.

En flot ny frisure

Selvom kjolen bestemt fangede øjet, var det Demi Moores frisure, der også vakte en reaktion. Skuespillerinden, der længe har været kendt for sit meget lange hår, valgte en betydeligt kortere, skulderlang klipning stylet i bløde, voluminøse bølger. Denne nye klipning, der indrammede hendes ansigt naturligt, blev straks hyldet som en af de mest succesfulde hårforvandlinger på dette års Cannes Film Festival.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Brad Goreski (@bradgoreski)

En værdifuld halskæde som midtpunkt

For at komplementere denne kjole med dens dybe halsudskæring valgte Demi Moore en iøjnefaldende halskæde udsmykket med funklende sten, der danner et blomstermotiv omkring hendes hals. Dette exceptionelle smykke, et sandt fokuspunkt i hendes silhuet, fanger lyset og tilføjer et strejf af strålende ædelhed, der balancerer den overordnede farvebeherskelse. Et tilbehør, der passer perfekt til hendes udseende.

Med denne spektakulære ultramarinblå kjole og sin nye klipning har Demi Moore haft en af de mest omtalte optrædener på denne 79. udgave af Cannes Film Festival (12.-23. maj 2026).

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"En fængslende charme": Billie Eilish hypnotiserer i svag belysning
Article suivant
I en skulpturel kjole tiltrækker Penelope Cruz alles øjne på den røde løber

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I en skulpturel kjole tiltrækker Penelope Cruz alles øjne på den røde løber

På den tiende dag af Cannes Film Festival 2026 samlede den røde løber endnu engang nogle af de...

"En fængslende charme": Billie Eilish hypnotiserer i svag belysning

På sin Instagram-konto har den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Billie Eilish netop delt en ny serie fotos,...

Med et slående udseende valgte Hilary Duff en elegant silhuet

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde og sangskriver Hilary Duff havde en særlig elegant optræden på settet til The...

På sandet bringer denne britiske skuespillerinde en nøgletrend tilbage til sommeren 2026

Et nyligt delt Instagram-billede skaber en del opmærksomhed: det af den britiske skuespillerinde af indisk oprindelse Simone Ashley,...

"Jeg ødelagde mit liv": Denne countrysanger afslører, at hun fortrød sit ægteskab fra den allerførste nat

Den amerikanske countrysanger og sangskriver Carly Pearce gav et åbenhjertigt interview i podcasten "The Person Who Believed in...

I Miami skaber denne tidligere tennisspiller furore med sine sommerbilleder.

Fra Miami delte den tidligere canadiske tennisspiller Eugenie Bouchard en række solbeskinnede billeder på sin Instagram-konto, som straks...