I Biarritz genopliver Kristen Stewart kombinationen af kjole og shorts.

Léa Michel
Extrait du film « Love Lies Bleeding »

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og performer Kristen Stewart har aldrig været bange for at bryde med standarden. Da hun deltog i Biarritz Film Festival i 2026 (23.-28. juni), valgte hun en "uventet" kombination: en kjole båret over shorts. Denne kombination, der er tro mod hendes forkærlighed for subversive looks, udløste bestemt en reaktion.

En kombination af kjole og shorts

Til dette optræden bar Kristen Stewart en sort Chanel-strikkjole med cremefarvede og røde detaljer. Under kjolen havde hun matchende sorte shorts på med den samme farverige kant forneden. Looket, der var strammet i taljen med et sort og guld bælte, blev fuldendt med sorte loafers og solbriller. Et dristigt og grafisk look.

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Internetbrugere er splittede

Denne kombination, som splittede internetbrugere, illustrerer Kristen Stewarts stil perfekt. Skuespillerinden har længe dyrket en ukonventionel tilgang til mode, hvor hun let undergraver klassiske koder for at skabe en overraskelse. At have shorts på under en kjole (eller en lang sweater) er et godt eksempel: et valg, der genfortolker hverdagens beklædningsgenstande og giver dem et uventet twist.

Og det er netop pointen med mode: at eksperimentere, have det sjovt og bryde fri fra regler. Kvinder bør trods alt, ligesom alle andre, kunne klæde sig, som de vil, uden at deres udseende eller tøjvalg bliver genstand for debat. Mode er et rum for personlig udtryk, ikke et påskud til at dømme kroppe eller diktere, hvad der er acceptabelt at have på.

En trend der er på vej tilbage

Ud over det stilistiske nik er denne kjole-og-shorts-duo en del af en bredere trend. Kombinationen af kjole og shorts, der længe har været overset, er gradvist ved at blive gentaget og rost for sin praktiske anvendelighed og afslappede look. Ved at bære den på den røde løber er Kristen Stewart med til at genoplive denne idé og bevise, at den også kan styles på en chic måde.

Med denne kjole-og-shorts-kombination gjorde Kristen Stewart et slående indtryk. Hendes tilstedeværelse i Biarritz var af en specifik grund: hun er formand for juryen ved Biarritz Film Festival (23.-28. juni). Og dermed beviste hun endnu engang, at hun nyder at holde folk i spænding. Dette bekræfter blot hendes status som modeikon.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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