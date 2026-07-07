I en hvid bodysuit har modellen Irina Shayk et "dristigt" look

Anaëlle G.
@irinashayk / Instagram

Den russiske model Irina Shayk delte billeder fra en ny modekampagne på Instagram, hvor hun viste sit fantastiske look i en hvid bodysuit og en solkysset æstetik. Serien af sommerlige billeder, en blanding af luksus og kystvibes, fangede straks hendes følgeres opmærksomhed.

En hvid bodysuit og en solkysset æstetik

Kernen i denne kampagne er et slående stykke tøj: en hvid bodysuit med en dyb halsudskæring, der understreger enkelhed og kontrast. Irina Shayk kombinerede den med store sorte solbriller og skarlagenrød læbestift, hvilket tilføjede et levende farvestrejf til det overordnede look. Udendørs poserende udstråler Irina Shayk et look, der er både underspillet og selvsikkert, tro mod hendes minimalistiske og grafiske stil. Et udseende, der ikke overraskende vakte furore.

Ud over selve tøjet fremkalder denne kampagne en hel atmosfære. Mellem kystlandskaber og sofistikerede outfits dyrker optagelserne en poleret æstetik, typisk for store modekampagner. Denne kunstneriske retning fremhæver perfekt Irina Shayks lethed foran kameraet og bekræfter hendes status som en eftertragtet model til denne type projekt.

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Et opslag delt af irina shayk (@irinashayk)

En sommerkampagne

Disse billeder er en del af Revolves sommerkampagne. Gennem hele serien viser Irina Shayk adskillige trendy sommerlooks. På ét billede poserer hun udendørs i en metallisk kjole med åben ryg; på et andet slapper hun af på stranden. Kollektionen blander eksklusiv mode med kystnære omgivelser, hvilket resulterer i et look, der både er solrigt og udpræget redaktionelt.

Fans vandt

Ikke overraskende udløste opslaget en strøm af reaktioner. I kommentarerne overøste internetbrugere Irina Shayk med komplimenter. "Utrolig", "Storslået supermodel ", "En sand dronning" var blot nogle af de mange beundrende beskeder. Alle disse reaktioner demonstrerer den vedvarende fascination af Irina Shayk.

Med denne hvide bodysuit og denne sommerkampagne gør Irina Shayk endnu engang en elegant og poleret optræden. Hun beviser endnu engang sin sans for stil og sin lethed foran kameraet. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans, der altid er ivrige efter at se hendes looks.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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