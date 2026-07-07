Zendaya viser sin fantastiske figur frem i et iøjnefaldende moderne outfit.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya har endnu engang bevist sin upåklagelige sans for rød løber-stil. I Berlin vakte hun furore i et specialfremstillet sort Louis Vuitton-læderensemble ved reklamearrangementet "Spider-Man: Brand New Day" sammen med den britiske skuespiller Tom Holland.

Et specialfremstillet Louis Vuitton-outfit

Zendaya deltog i et fanarrangement på Berlins berømte Uber Platz i forbindelse med den kommende film "Spider-Man". Filmen, der har titlen "Spider-Man: Brand New Day", markerer skuespillerindens tilbagevenden som MJ sammen med Tom Holland, der spiller spindlerehelten. Til denne reklameoptræden har skuespillerinden omhyggeligt udvalgt et outfit, der er omhyggeligt designet ned til mindste detalje, perfekt i tråd med filmens univers.

Omdrejningspunktet for dette look er et todelt sort læderensemble, designet af Louis Vuitton og specialfremstillet til Zendaya. Det franske modehus, der regelmæssigt samarbejder med Zendaya, har skabt et look, der både er underspillet i sin farvepalet og resolut moderne i sit snit. Valget af sort læder illustrerer perfekt den dramatiske dimension, der søges i dette look. Denne stilistiske sammenhæng bekræfter Zendayas plads blandt de mest genkendelige ambassadører for det franske modehus.

En cropped vest-top

Toppen af ensemblet har et særligt sofistikeret snit: et kort, vestlignende design med en bred, dyb V-hals. Denne konstruktion, et sted mellem en top og et skræddersyet stykke, illustrerer Louis Vuittons kreativitet i at genfortolke garderobeklassikere. Langt fra at være en simpel crop top, spiller stykket på stærke couture-referencer og trækker på skrædderkoder for at transformere dem til en ultramoderne silhuet.

En lavtaljet nederdel med et spektakulært slæb

Den nederste halvdel af ensemblet omfavner også stilistisk dristighed. Nederdelen, der er skræddersyet til at følge hoftelinjen, falder ned til gulvet, før den forlænges til et virkelig spektakulært slæb. Denne kombination - en cropped top og en lang nederdel med slæb - skaber en slående kontrast mellem skrædderarbejdets præcision og nederdelens næsten kongelige dimensioner.

Lydia Courteille smykker med et spindelvævsmotiv

For at fuldende sin hyldest til filmens univers valgte Zendaya særligt værdifulde og symbolske smykker. Hun bar øreringe af Lydia Courteille, prydet med spindelvævsmotiver, samt en matchende ring. Disse smykker skaber et subtilt, men genkendeligt nik til "Spider-Man"-verdenen.

Et makeup-look, der diskret hilser på superhelten

På skønhedsfronten videreførte Zendayas makeup-look også dette omhyggeligt udformede tema. Hendes look indeholdt skinnende lilla øjenskygge, suppleret af en sølvdetalje under øjnene for at fange lyset. Hendes øjenvipper, subtilt stylet for at fremkalde en næsten edderkoppeagtig effekt ("edderkoppelignende øjenvipper"), gav endnu et nik til filmens univers. Alt dette blev suppleret af en strålende, bronzefarvet teint, nude læber og mørke negle.

En "bixie"-frisure af Ursula Stephen

Frisuren var ikke overladt til tilfældighederne. Zendaya havde en "bixie"-klipning, en blanding af den drengede klipning og den klassiske pixie-klipning, stylet af hendes mangeårige hårstylist Ursula Stephen. Denne korte klipning, der er særligt populær blandt kendisser i de seneste måneder, markerer også et skridt i Zendayas stilistiske udvikling, da hun nu ubesværet skifter mellem lange og korte frisurer afhængigt af sit udseende.

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"Metodepåklædning" som en signatur

Med denne optræden i Berlin bekræfter Zendaya endnu engang sit mesterskab i "method dressing", det vil sige at klæde sig i direkte reference til det værk eller den karakter, der promoveres. Under den forrige "Dune"-filmturné havde Zendaya allerede vist adskillige looks, der er knyttet til filmens æstetik, i tæt samarbejde med Law Roach. Denne tilgang, som er blevet et sandt signaturbillede, forvandler hvert reklameoptræden til et omhyggeligt overvejet modeøjeblik.

Med sit skræddersyede sorte Louis Vuitton-læderjakkesæt, sine Lydia Courteille-smykker med spindelvævsmønstre og sin makeup, der er subtilt inspireret af filmen, markerer Zendaya således en af sine mest mindeværdige reklameoptrædener i året.