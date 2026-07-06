Mellem muslingeskaller og blomster vælger Kehlani et slående sommerlook

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Mens hun forbereder sig til sin verdensturné, delte den amerikanske sangerinde og sangskriver Kehlani et livligt, strandagtigt sommerlook på sociale medier. Med blomsterprint og muslingeskal-accessories valgte hun en solrig og afslappet stil, der øjeblikkeligt vandt hendes fans over.

Et sommerligt, solrigt look

Til dette optræden omfavnede Kehlani en strandagtig, bohemeagtig æstetik. Hun bar hvide shorts udsmykket med et rødt blomsterprint, kombineret med et bælte med muslingeskaller for et afgjort sommerligt touch. Looket blev fuldendt med en hvid top, creoler med muslingeskaller og en delikat perlekæde. Nøgen makeup og lange, løse, naturlige krøller fuldendte dette solkyssede look.

En atmosfære ved havet

Ud over selve tøjet fremkalder dette look en hel atmosfære. Muslingeskaller, perler og blomstermønstre fremmaner straks billeder af sommer, sand og ferie. Denne "mermaidcore"-trend, inspireret af den marine verden, bliver stadig mere populær på sociale medier. Med dette ensemble omfavner Kehlani fuldt ud denne strandæstetik, som er blød, naturlig og forfriskende levende.

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Et opslag delt af Kehlani (@kehlani)

Fans vandt

Ikke overraskende udløste dette opslag en bølge af entusiastiske reaktioner. I kommentarerne overøste internetbrugere Kehlani med komplimenter. "Hun er bølgen", "En ægte Vaiana!" var blot nogle af de mange beundrende beskeder.

En sanger i nyhederne

Denne optræden kommer på et travlt tidspunkt for Kehlani. Hun udgav sit nye selvbetitlede album, "KEHLANI", den 24. april 2026, hendes 31-års fødselsdag. Hun forbereder sig nu på at promovere disse nye numre på scenen under sin "Kehlani World Tour", som begynder i august 2026 med datoer i Nordamerika, Europa, Storbritannien og Sydafrika.

Med dette sommerlige look med muslingeskaller og blomster skaber Kehlani et strålende og trendy look. Tro mod sin stil bekræfter hun sin forkærlighed for sofistikerede looks og sin nuværende strandinspiration. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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