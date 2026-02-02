Search here...

"En dronning": Jennifer Lopez skaber sensation i en "ekstravagant" kjole

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez har endnu engang sat ild til de sociale medier med et opslag, der refererer til serien "Bridgerton". På Instagram optræder den amerikanske kunstner i en lænestol, omgivet af en lavendelfarvet tylkjole, alt sammen i hyggelige omgivelser nær en pejs. Billedteksten lyder: "Kære JLovers… Hvem ellers glæder sig til at se Bridgerton i aften? Det gør jeg 🤍💜."

En operakjole

Kjolen, med sine dramatiske proportioner, synes lavet af tusindvis af kronblade af æterisk stof. Den imponerende mængde tyl falder ned på gulvet som et pastelfarvet blomsterhav. Den skarpt afmålte lilla fremkalder de Regency-farver, der er så elsket af "Bridgerton"-serien, forstærket af omgivelserne: en pejs, antikke bøger, stearinlys og romantiske buketter.

Iscenesættelse og popkulturreferencer

Sangerinden og skuespillerinden, der er fotograferet af modefotografen John Russo, har et upåklageligt skønhedslook: en høj, let rodet knold, der afslører glitrende øreringe og blød, rosenrød makeup. Den overordnede effekt spiller på koderne for kongelig portrætkunst, samtidig med at J.Los signaturstil bevares. I kommentarerne strømmede komplimenter ind: "En dronning!" udbrød mange internetbrugere, hvilket gentog dronning Charlottes rolle i serien.

Jennifer Lopez legemliggør en moderne popdronning, der befinder sig på grænsen mellem Londons high society-baller og Hollywood-drømme. Denne optræden tjener som en påmindelse om, at stil for hende altid er et skue i sig selv. Og at selv i en inspireret produktion forbliver Jennifer Lopez unægtelig dronningen af sin egen fortælling.

