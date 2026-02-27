César-priserne 2026: Isabelle Adjani opfordrer mænd til at "stå op for kvinder"

Den 26. februar 2026, i Olympia, skabte Isabelle Adjani et af de mest mindeværdige øjeblikke fra den51. César-prisuddeling ved at invitere alle de tilstedeværende mænd til at støtte kvindelige ofre for vold verden over. Denne symbolske gestus, efterfulgt af en kollektiv stående ovation, elektrificerede publikum og gav genlyd langt ud over filmverdenen.

En stærk indsættelsestale om film

Isabelle Adjani, en levende legende inden for filmkunst med fem César-priser – en absolut rekord i ceremoniens historie – hyldede først skuespillerfaget, inden hun overrakte prisen for bedste skuespiller til Laurent Laffite. "Jeg har altid været skeptisk over for udtrykket 'bedst'. Bedst af hvad? Der er film, der former dig, besidder dig og derefter fortrænger dig. Verden er skræmmende, mere end nogensinde i dag. Filmen skal fortsætte med at filme den uden pynt," erklærede hun følelsesladet.

Højtidelig appel til universelt broderskab

I en højtidelig gestus vendte Isabelle Adjani sig derefter mod mændene i rummet: "Jeg beder alle mændene i rummet om at rejse sig og lave lidt støj, så kvinder, absolut alle kvinder, der er ofre for vold, absolut alle former for vold, ved, at I er på deres side. Og at jeres solidaritet ikke stopper ved vores lands grænser. I står også op for iranske kvinder, for afghanske kvinder, for at forsvare vores rettigheder og rettighederne for alle kvinder, der er ofre for en verden i krig. Tak for dem."

Reaktionen var øjeblikkelig: hele rummet rejste sig i en mumlen af anerkendelse, hvilket skabte en sjælden bølge af energi foran øjnene af Isabelle Adjani, synligt bevæget af denne solidaritet.

Isabelle Adjani, en mangeårig aktivist

Denne tale er en del af Isabelle Adjanis fortsatte engagement i kvinders rettigheder. Som pioner i kampen mod chikane i fransk film siden 2010'erne og en aktiv støtte af #MeToo-bevægelsen, havde hun allerede gjort et stærkt indtryk ved César Awards i 2020 ved at tale om vold.

Skuespillerinden fra "Possession", "Camille Claudel" og "Queen Margot" bekræfter dermed sin status som engageret kunstner og forvandler ceremonien til en universel platform for globalt søsterskab. Denne gestus vil forblive et af højdepunkterne ved César Awards 2026: da fransk film bogstaveligt talt stod op for kvinder over hele verden.