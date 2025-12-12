Som 48-årig sætter Shakira scenen i en skulpturel kjole.

Shakira vakte for nylig furore med et spektakulært look, der satte både scenen og sociale medier i brand. Den colombianske stjerne har endnu engang bevist, at hun er et stil- og performanceikon.

Et spektakulært korset

Under sin koncert i Buenos Aires optrådte Shakira iført et blåt metallisk korset kombineret med en slående azurblå havfruekjole. Kjolen havde to skulpturerede ulve på korsettet, en detalje der fascinerede og tryllebandt mange fans, som var begejstrede for denne anerkendelse af hendes stærke visuelle stil.

En skulpturel kjole på scenen

Kjolen var kendetegnet ved koncentriske læg i kanten, der faldt ned i forskellige niveauer og skabte et indtryk af frossen, næsten arkitektonisk bevægelse. Denne konstruktion, kombineret med kjolens intense farve, fik Shakira til at skille sig ud på scenen og forstærkede outfittets "havfrue"-effekt.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Shakira (@shakira)

Et minimalistisk stilvalg, og ikke nok med det

Shakira valgte et meget minimalistisk look og undlod accessories for at lade kjolen og korsettet fremstå i centrum. Det eneste ekstra touch var en afdæmpet rød læbestift, der tilføjede et strejf af sofistikering uden at forringe hendes silhuet.

Udover hendes fantastiske udseende var aftenen endnu mere mindeværdig, fordi hendes to sønner sang sammen med hende på scenen. Dette øjeblik af familieforbindelse, kombineret med kraften i hendes optræden, blev bredt rost af fans, der så det som en rørende balance mellem superstjerne og stolt mor.

Kort sagt, med denne bemærkelsesværdige optræden bekræfter Shakira endnu engang sin evne til at genopfinde sit image, samtidig med at hun forbliver tro mod sin kunstneriske identitet. Med stilistisk dristighed, en magnetisk scenetilstedeværelse og følelser, der deler med sine børn, minder sangerinden os om, hvorfor hun fortsat er en af ​​de mest indflydelsesrige kunstnere i sin generation.