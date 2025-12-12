Search here...

"Det gør mig utilpas": Et ikon fra 2000'erne åbner op om en scene, hun savner

Fabienne Ba.
Jessica Alba genbesøger sin fortid som et glamourikon i 2000'erne med et kritisk blik, især med hensyn til en scene, hun nu anser for at være "ydmygende". Dette akavede øjeblik siger meget om, hvordan opfattelsen af skuespillerinder og kvindelige hovedpersoner har udviklet sig i filmverdenen.

En kultscene ... som hun fortryder

Skuespillerinden reflekterer over scenen fra "De Fantastiske Fire", hvor hendes karakter, Sue Storm, skal klæde sig af for at blive fuldstændig usynlig. Denne scene, der dengang blev præsenteret som et "sjovt og glamourøst øjeblik", fremstår nu for hende som "et rent påskud til at klæde hende af". Jessica Alba forklarer, at hun frygtede optagelserne i ugevis og følte sig udstillet, dømt og reduceret til sin krop, langt fra den komplekse heltinde, hun havde forestillet sig.

Personligt ubehag og en sexistisk industri

Hun kommer fra en konservativ familie og beskriver sig selv som beskeden, men betror sig selv, at hun oplevede dette øjeblik som "ydmygende" i det virkelige liv, med et ubehag, der fortsætter den dag i dag. Bag anekdoten peger hun på en branche domineret af mandlige perspektiver, hvor scener med mod er forbeholdt mænd, mens kvindelige karakterer seksualiseres. Hendes vidnesbyrd illustrerer kløften mellem, hvad en ung skuespillerinde accepterer under systemets pres, og hvad hun tænker om det senere, med mere eftertanke og magt.

En tale symbolsk for en tid i forandring

Jessica Alba husker, at hun beundrede Sue Storm i tegneserierne: en modig, moderlig, men samtidig selvsikker kvinde med et stærkt moralsk kompas og en reel stemme i teamet. Dette potentiale, mener hun, blev kvalt af instruktørvalg, der forvandlede heltinden fra en inspirerende figur til et begærsobjekt. Hun understreger, at kvindelig repræsentation heldigvis har udviklet sig siden da, med flere superheltefigurer skrevet som fuldt udviklede karakterer og ikke blot som "visuelle rekvisitter".

I sidste ende er Jessica Albas ord med til at udfordre normerne fra 2000'erne, hvor status som glamourikon syntes uadskillelig fra succes. I dag hævder hun sin ret til at sætte sine egne grænser og minder os om, at intet "kultbillede" er prisen for varig ydmygelse værd.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Som 48-årig sætter Shakira scenen i en skulpturel kjole.
Hvem er Hinaupoko Devèze, Miss Frankrig fra Tahiti?

