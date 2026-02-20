Som 50-årig bryder Charlize Theron tavsheden om "uacceptabel opførsel" i Hollywood.

Charlize Theron reflekterer over sin Hollywood-karriere og fordømmer "uacceptabel adfærd", som hun ikke længere ville tolerere i dag. I et nyligt interview med AnOther magazine taler den sydafrikansk-amerikanske skuespillerinde, producer og model åbenhjertigt om branchens sexisme, sit behov for at genvinde kontrollen, og hvordan hun nu griber sin profession an.

En frigjort stemme

Charlize Theron fortæller om, hvordan hun oplevede ydmygelse og respektløshed på settet fra sine tidlige dage som model og derefter som skuespillerinde. Hun beskriver auditions, filmoptagelser og fotosessioner, hvor nogle instruktører eller fotografer indtog aggressive eller påtrængende attituder, som hun nu kalder adfærd "som man ikke længere kan tolerere". Hun betror sig for eksempel til, at hun for nylig måtte irettesætte en fotograf, der rørte hende uden varsel under påskud af at rette på hendes tøj, en gestus hun nu nægter at tolerere.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Charlize Theron (@charlizeafrica)

Fra "trofæet" til kvinden, der vælger

Charlize Theron forklarer også, at den eneste måde at "slå igennem" på i 1990'erne ofte var at acceptere rollen som en dekorativ kvinde. Hun fortæller, hvordan hun så skuespillerinder omkring sig lave tre film, før de blev betragtet som "engangsfilm", hvilket tidligt fik hende til at tænke på en "lang levetidsstrategi". Hendes besættelse, siger hun, var at overraske branchen og bevise, at der var "mere end det" bag det blonde image, der blev projiceret på hende: "Jeg er en voksen kvinde. Jeg vil have en vis kontrol over min egen kunstneriske skæbne."

Producer for at genvinde kontrollen

Charlize Theron understreger vigtigheden af at blive producer for omkring 25 år siden, på et tidspunkt hvor skuespillerinder ikke rigtig blev taget alvorligt i den rolle. Fascineret af bag-kulisserne-aspekterne ved filmskabelse ville hun være involveret i alt: at vælge instruktører, skrive, redigere, instruere skuespillere, for med sine egne ord at have "lidt kontrol" over sin egen kunstneriske skæbne. Hun forklarer, at hun nu ser sit arbejde i to dele: den "sårbare og følsomme" skuespillerinde, og produceren, der beskytter denne sårbarhed og kæmper for filmkvaliteten fra 30.000 fod over jorden.

At blive gammel, gøre modstand og fortsætte med at udfordre status quo

Charlize Theron nægter at være bange for at blive ældre, men anerkender samtidig de fysiske udfordringer, der følger med optagelser til actionfilm, såsom hendes kommende film "Apex". Hun fortæller om at presse sin krop til det yderste, og endda afslutte filmen med skader, der krævede operation, uden at gå på kompromis med sin forpligtelse til autenticitet og realisme. For hende er udfordringen i en tidsalder med kunstig intelligens og indholdsstandardisering at fortsætte med at skabe værker, der udfordrer, kræver koncentration og portrætterer kvinder i al deres følelsesmæssige kompleksitet, langt væk fra klichéer og beroligende stereotyper.

I sidste ende bruger Charlize Theron sin platform til at tale om det, som mange længe har holdt tavs om: Hollywoods hverdagsvold, presset på kvinder og deres behov for at genvinde kontrollen over deres egne historier. Gennem sin åbenhjertighed, sit engagement som producer og sit valg af roller har hun mere end nogensinde etableret sig som en vigtig stemme i moderne film.