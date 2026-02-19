Efter sin optræden står denne sangerinde over for "fedtskamende" angreb online

Lauren Jauregui, tidligere ikonisk medlem af den amerikanske pigegruppe Fifth Harmony, står over for en bølge af onlinehad efter sin optræden ved Rio Carnival. Sangerinden, der er kendt for sin energiske scenetilstedeværelse og aktivisme for kropspositivitet, oplever giftig kvindehad blandet med kritik af sin fysik, hvilket forvandler et festligt øjeblik til en diskriminerende kontrovers.

En kraftfuld og foruroligende præstation

Under karnevalet i Rio satte Lauren Jauregui scenen i brand med et figursyet outfit og dristig koreografi, der gjorde hendes krop til et redskab for total selvudfoldelse. Denne kunstneriske frihed udviklede sig desværre hurtigt til et mareridt på sociale medier: "Du kan ikke genkende hende", "Hun er enorm!" Disse angreb minder om den bodyshaming, som kunstnere som den canadisk-portugisiske sangerinde og sangskriver Nelly Furtado har lidt under.

Disse kommentarer handler ikke kun om hendes vægt eller figur: de angriber hende som person, hendes talent, hendes ret til at optage plads. Det er en cocktail af fedmefobi og sexisme, der normaliserer verbal mishandling mod kvinder, der ikke lever op til de ultratynde standarder, som Ozempic promoverer, eller aktuelle modetrends.

Fornægtelsen af et stadig intolerant samfund

I en kontekst, hvor kropspositivitet syntes at vinde frem, understreger disse reaktioner skrøbeligheden af fremskridt. Gabrielle Deydier, forfatter til bogen "On achève bien les grosses" (Vi gør det godt med tykke kvinder), forklarer: Synligheden af ikke-normative kroppe stiger, men hadet fortsætter, især når en kvinde i plus-size vover at optræde med selvtillid. Lauren, en biseksuel aktivist, er blevet fokus for disse intersektionelle angreb. Heldigvis tager en modoffensiv form: fans og internetbrugere forsvarer hende voldsomt, kalder hende en "dronning" og fordømmer disse "kvindehadende absurditeter".

En kunstner, der nægter at blive tavs

Lauren Jauregui har med sin hæse, modne stemme, som hun opdagede på The X Factor, altid vendt modgang til styrke – fra Fifth Harmony til sin socialt bevidste solokarriere. Stillet over for denne storm legemliggør hun modstand: hendes krop er ikke en fejl, men et statement. Denne kritik, langt fra at knække hende, understreger det presserende behov for en debat om fedmefobi, som stadig langt fra er udryddet i musikbranchen og videre.

I sidste ende afslører Lauren Jauregui-sagen kløften mellem inkluderende retorik og den barske virkelighed på sociale medier. Hvornår vil vi se en scene, hvor kunstnere bedømmes på deres kunst, ikke på deres vægt? Hendes mod i lyset af intersektionel fedmefobi er inspirerende: det er ved at indtage rummet, uden kompromis, at forandring opnås.