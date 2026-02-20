Search here...

Cindy Crawford fejrer sin 60-års fødselsdag med et look direkte fra 1990'erne

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Cindy Crawford beviser endnu engang, at stil ikke har nogen aldersgrænse. Modeikonet fejrede sin fødselsdag med tidløs elegance ved at genopleve et look direkte fra 1990'erne, årtiet der gjorde hende til en global superstjerne.

En fest præget af elegant nostalgi

Den amerikanske model indledte sine festligheder med et photoshoot for sit skønhedsmærke i Santa Monica. Klædt i en elektrisk lilla silkekjole tryllebandt hun straks sine fans. Dette modevalg fremkaldte de smukkeste looks fra supermodel-æraen, en blanding af sensualitet og enkelhed. Billederne, der blev lagt ud på Instagram, minder om modellens blændende begyndelse i 1990'erne - et årti, hvor slipkjolen dominerede den røde løber og magasinforsider.

Et dobbelt look, et sted mellem elegance og naturlighed

Under resten af optagelserne byttede Cindy Crawford sin silkekjole ud med et langt mere afslappet outfit: en hvid striktrøje gemt i højtaljede, falmede jeans. Denne tilbagevenden til en afslappet-chic stil illustrerer perfekt den balance, hun altid har fundet mellem sofistikering og tilgængelighed. Uanset om hun viste sin karakteristiske voluminøse blowout eller lod håret flyde frit, viste supermodellen et strålende makeup-look, der afspejlede den californiske stil, hun har levet i årtier.

Kort sagt valgte Cindy Crawford at fejre sin fødselsdag på samme måde, som hun levede sin karriere: med ynde, modernitet og et strejf af nostalgi. Ved at fejre denne fødselsdag i livlig lilla sender hun et klart budskab: karisma har ingen udløbsdato – hvis nogen stadig tvivlede på det.

