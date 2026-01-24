"Det er latterligt": Denne udmelding om en pigegruppes optræden skaber kontrovers

Det amerikanske pigeband Katseye skaber overskrifter efter annonceringen af ​​deres nominering og optræden ved Grammy Awards i 2026. Nyheden udløser en bølge af hård kritik på sociale medier.

Et omstridt historisk øjeblik

Katseye, der blev berømt i 2024 gennem overlevelsesshowet "The Debut: Dream Academy", blev for nylig nomineret til en Grammy Award, en bemærkelsesværdig præstation for en så ung gruppe. Og nu er endnu en nyhed officielt blevet annonceret: gruppen optræder live den 1. februar 2026 og bliver dermed den første pigegruppe til at gøre det siden Destiny's Child for over 20 år siden.

Men langt fra festlighederne udløste annonceringen et massivt ramaskrig. På K-pop-fora og Twitter fordømte fans og iagttagere musikindustriens opportunistiske beslutning. Kommentarer som "Grammy-uddelingen lader stort set alle komme på scenen" og "Branchen presser Katseye for hårdt, nej tak" florerede og beskyldte det sydkoreanske underholdningsselskab HYBE for at bruge sin indflydelse til at gennemføre dette globale projekt.

KATSEYE skal optræde ved dette års #GRAMMYs . Den sidste pigegruppe, der prydede #GRAMMYs- scenen, var Destiny's Child for 24 år siden. pic.twitter.com/vTm1bqXJDR — KATSEYE B✶SE (@KATSEYEBASE) 21. januar 2026

Heftige reaktioner på sociale medier

Frustrationen er til at føle på:

"Det er latterligt..." : mange peger på gruppens manglende anciennitet, dannet for mindre end 2 år siden med titler som "Debut", "Touch" og EP'en "SIS" (Soft Is Strong).

"Branchen prøver virkelig at påtvinge dem," håner kritikere og ser denne nominering som en aggressiv markedsføringsstrategi snarere end fortjent anerkendelse.

Trods deres relative succes – Billboard-hitlister og en udsolgt turné – kæmper Katseye med at vinde et segment af det vestlige og traditionelle K-pop-publikum over, der opfattes som et "HYBE-produkt", der er for skræddersyet til Amerika. Denne modreaktion kommer i takt med, at Hybe accelererer sine globale projekter, hvor en anden pigegruppe er annonceret til 2026, der genbruger tidligere "Dream Academy"-deltagere.

Moralen i historien er, at Katseyes optræden ved den 68. Grammy Awards kunne blive et vendepunkt: en triumf eller en bekræftelse af kritikernes budskab? Faktum er, at Katseye er et udtryk for HYBEs ambition om at erobre de amerikanske hitlister, på bekostning af en kontrovers, der giver næring til debatten.