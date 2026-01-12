Med sine blegede øjenbryn overrasker Jenna Ortega med et gotisk look

Jenna Ortega fangede endnu engang opmærksomheden på den røde løber ved Golden Globes i 2026. Skuespillerinden, bedst kendt for sin rolle i serien "Wednesday", gjorde et stort indtryk i en kjole i marcherende band-stil, klædt i dyb sort og udsmykket med gennembrudte detaljer og perlebesatte pandehår. Det, der virkelig tiltrak øjet, var dog hendes afblegede øjenbryn, der yderligere fremhævede hendes gotiske look.

Et look, der blander elegance og dristighed

Til den 81. Golden Globe Awards valgte Jenna Ortega en dristig silhuet: en sort struktureret kjole, der fremkalder både klassisk Hollywood-glamour og den rebelske ånd fra hendes ikoniske karakter i serien "Wednesday". Korsettets udskæringsdetaljer, kombineret med de glitrende pandehår, der falder ned over hendes skuldre, gav looket en teatralsk og avantgarde dimension.

Dette stilistiske valg, fra et stort modehus, passer perfekt ind i den gothic chic-trend, som skuespillerinden har foretrukket siden sin debut i "Wednesday". De blegede øjenbryn, en minimalistisk, men iøjnefaldende detalje, forstærkede den kolde intensitet i hendes blik og gav hele looket et næsten overnaturligt præg.

Jenna Ortega i Dilara Findikoglu ved Golden Globes-uddelingen i aften pic.twitter.com/UrTnNrewpx — ❦ (@saintdoII) 12. januar 2026

En kunstner, der spiller karakterer selv på den røde løber

Jenna Ortega, der igen i år er nomineret i kategorien "Bedste skuespillerinde i en musical- eller komedieserie" for "Wednesday", demonstrerer, at hendes indflydelse rækker langt ud over fjernsynet. I et nyligt interview med ELLE betroede hun, at hun ser mode som en forlængelse af sin skuespillerkarriere: hver offentlig optræden bliver en forestilling for hende, en mulighed for at udforske nye facetter af hendes karakter.

Med en minimalistisk frisure, afblegede øjenbryn og en sort kjole, der både var gotisk og glamourøs, gjorde Jenna Ortega et unikt statement ved Golden Globes i 2026. Ved at kæmpe mod koderne for traditionel glamour bekræfter hun sin status som et fremadstormende modeikon - en kunstner, der gør hver rød løber til en sand skabergerning.