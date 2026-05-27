Claudia Schiffer fejrer sin 24-års bryllupsdag med et billede, der rører hendes fans

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Fireogtyve års kærlighed og et uformindsket bånd. For at fejre sin bryllupsdag med den britiske filminstruktør, manuskriptforfatter og producer Matthew Vaughn delte den tyske model Claudia Schiffer et tilbageblik, der rørte hendes fans.

Et souvenirfoto fra deres bryllup i 2002

Den 25. maj 2026 fejrede Claudia Schiffer sin 24-års bryllupsdag med Matthew Vaughn. For at markere begivenheden delte hun et nostalgisk billede på Instagram fra deres bryllup, der fandt sted i England den 25. maj 2002. Billedet viser parret danse og se hinanden ind i øjnene, mens deres gæster kigger på med hengivenhed. "24-års bryllupsdag i dag!" skrev Claudia Schiffer i teksten til opslaget og tilføjede tre røde hjerter til beskeden.

En strøm af beskeder fra stjernerne

Opslaget bevægede sig hurtigt på internettet. I kommentarerne lykønskede flere berømtheder, herunder modellen Cindy Crawford og skuespillerinden Elizabeth Hurley, parret varmt og ønskede dem tillykke med bryllupsdagen. Dette bekræfter, at deres smukke historie fortsat inspirerer langt ud over deres nærmeste omgangskreds.

Ved at dele dette ømme billede giver Claudia Schiffer sine fans et sjældent glimt af hendes kærlighedshistorie. Det er en dejlig måde at minde alle om, at hun, væk fra rampelyset, sandsynligvis prioriterer et meningsfuldt familieliv.

