I Egypten skaber denne britiske model røre med sit afslappede look.

Den britiske model og skuespillerinde Rosie Huntington-Whiteley delte en serie billeder på Instagram taget under en rejse til Egypten. Gennem denne solbeskinnede montage fremviste hun et afslappet, neutralt look. Hendes underspillede udseende fængslede straks hendes følgere, som var charmeret af denne "naturlige, sommerlige elegance".

Et afslappet look i neutrale toner

Tro mod sin minimalistiske stil valgte Rosie Huntington-Whiteley en monokromatisk palet i nuancer af beige, creme og off-white. Hun kombinerede en lys tanktop med vide hvide bukser, hvilket skabte en silhuet, der var både behagelig og raffineret. Dette udvalg af neutrale toner, især trendy, eksemplificerer den "stille luksus"-æstetik, der prioriterer enkelhed og kvalitetsmaterialer frem for pral.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

Raffineringen af dette look ligger også i dets omhyggeligt udvalgte accessories. En bredskygget stråhat beskytter mod solen og tilføjer samtidig et strejf af boheme-chic, mens et par overdimensionerede solbriller indrammer ansigtet. Rosie Huntington-Whiteley fuldendte sit outfit med en crossbody-taske og et stribet tørklæde, der var delikat draperet over skulderen. På fødderne tilføjer et par brune snørestøvletter et mere robust touch.

En drømmeferie i Egypten

Udover udseendet delte Rosie Huntington-Whiteley også en følelsesladet rejse med sine følgere. "Et par utrolige dage i Egypten," skrev hun og afslørede, at besøget i Giza-pyramiderne var en "livslang drøm". Hun nævnte også opdagelsen af de ekstraordinære antikke skatte, der er udstillet på Grand Egyptian Museum, samt et stærkt øjeblik, hvor hun heppede på en nær ven under en sportsbegivenhed, hvilket hun beskrev som "inspirerende".

Med dette afslappede, neutralt tonede look udstråler Rosie Huntington-Whiteley en naturlig og underspillet elegance. En enkel og behagelig silhuet, der passer perfekt til atmosfæren i den egyptiske ørken.