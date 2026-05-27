"De er nuttede": Demi Lovato deler billeder med sin partner

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Demi Lovato charmerede sine følgere ved at fejre en vigtig milepæl i sit personlige liv. I anledning af sin første bryllupsdag delte hun en sød fotokarrusel med sin mand, musikeren Jutes, på Instagram, ledsaget af en kærlig besked. Opslaget udløste straks en bølge af hjertelige reaktioner fra hendes fællesskab. "De er bedårende," lød en af de mange kommentarer.

En kærlighedsbudskab til deres første bryllupsdag

I en hjertevarm billedtekst fejrede Demi Lovato "et års ægteskab med den, hun elsker mest", som hun beskrev som sin "bedste ven" og "yndlingsmenneske". Hun mindes følelsesladet deres bryllupsdag og indrømmede, at hun ikke troede, hun kunne elske ham mere, før hun et år senere indså, at hendes kærlighed kun var blevet stærkere. "Dette år har været det bedste år i mit liv," skrev hun i en øm erklæring.

Ømme og delte minder

Ud over de store øjeblikke var det den daglige forbindelse, Demi Lovato ønskede at fejre. Hun talte nostalgisk om morgenkram, improviserede danse, aftener brugt på at gå tidligt for at spise sammen og latter sent om aftenen, der blev delt, indtil tårerne flød. "Det er minder, jeg værdsætter, og jeg kan ikke vente med at skabe nye," tilføjede hun og malede et billede af et bånd bygget på lethed og forståelse.

En varm modtagelse fra internetbrugere

Ikke overraskende rørte dette opslag hurtigt kunstnerens fans. Billederne, hvor parret ser tæt ud og smiler, udløste en strøm af kærlige beskeder. "De er nuttede", "Så smukke sammen", kommenterede mange internetbrugere, der var rørte over denne offentlige kærlighedserklæring. Denne varme modtagelse demonstrerer offentlighedens ønske om at se Demi Lovato trives i sit privatliv.

Ved at dele dette øjeblik af lykke giver Demi Lovato sine følgere et oprigtigt glimt ind i hendes personlige udvikling. En øm kærlighedserklæring, der minder os om, at hverdagens små øjeblikke ofte er de mest værdifulde.