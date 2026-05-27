I et uventet outfit skaber denne tennisspiller røre

En glamourøs sort kjole, et glitrende guldoutfit: Naomi Osaka forvandlede sin entré på Suzanne-Lenglen-banen til et modeshow. Ved Roland-Garros udløste hendes look lige så meget ovation som kritik.

En entré på banen i en sort gallakjole

Før sin første runde-kamp mod Tysklands Laura Siegemund gjorde Naomi Osaka en slående entré på Court Suzanne-Lenglen. Den japanske spiller optrådte iført en lang sort kjole, værdig en rød løber, designet af den schweiziske modedesigner Kevin Germanier. Da hun var på den parisiske grusbane, tog den firedobbelte Grand Slam-mester sin kjole af for at afsløre sit kampoutfit: et glitrende guldoutfit.

En viral video og stående ovationer

På lidt over en time havde videoen, der blev lagt ud af turneringens officielle sociale mediekonti, allerede oversteget 140.000 visninger og opnået omkring 2.000 likes. Naomi Osaka, der ikke er uvant med at gøre sig bemærket ved Grand Slam-turneringer, ser ud til at have omfavnet sin status som modeikon fuldt ud, som nu rækker langt ud over sportens verden. Med et strejf af humor indrømmede hun, at mens hun prøvede sin kjole, følte hun sig som "Eiffeltårnet, der blinkede ved midnat", og hun bekymrede sig endda om, at solens refleksioner kunne genere dommeren.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Roland-Garros (@rolandgarros)

Disse indlæg er ikke universelt populære.

Selvom mange roser hans "kreativitet", overbeviser disse iscenesatte optrædener ikke alle. Som med tidligere optrædener ser nogle iagttagere det som "et ønske om at skabe opmærksomhed", og debatten om behandlingen af stjerner på banen er dukket op igen.

Det er ikke første gang, Naomi Osaka har skabt kontrovers. Sidste januar, ved Australian Open, optrådte hun på Rod Laver Arena iført en plisseret kjole over vide hvide bukser, toppet med en enorm sløret hat og parasol, resultatet af et samarbejde med Hong Kong-designeren Robert Wun. Igen fordømte nogle tennisfans det som "et PR-stunt".

Det er vigtigt at huske, at kvindelige atleters kroppe, ligesom alle andres, ikke bør blive genstand for debat eller fordømmelse. Naomi Osakas tøjvalg er primært en form for personlig udtryk. At de kan virke overraskende i en kontekst som Roland-Garros skyldes hovedsageligt de etablerede normer inden for tennis snarere end et ønske om at "provokere", være ekstravagant eller "skabe et sus". I sidste ende har disse outfits ingen indflydelse på hendes atletiske præstationer og illustrerer blot en anderledes måde at engagere sig på banen.

Naomi Osaka er klar til at træde på banen

Den tidligere verdens nummer et, der i øjeblikket er rangeret som nummer 16, Naomi Osaka, bekræftede sin form på banen ved at besejre Laura Siegemund i to sæt (6-3, 7-6) og dermed få sin debut ved Paris-turneringen. Denne sejr kommer på et afgørende tidspunkt for den firedobbelte Grand Slam-mester, der ofte kæmper på den parisiske grusbane. Den burde i det mindste for en stund dæmpe kritikken af hendes tidligere, ofte overdrevent teatralske, indtog.

Med sin glamourøse kjole, sit gyldne outfit og sine ophedede debatter gjorde Naomi Osaka endnu engang en succesfuld medieentré ved Roland-Garros. Og selvom hendes valg fortsat deler meninger, bekræfter de én ting: både på og uden for banen lader hun ingen upåvirket.