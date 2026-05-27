Tennisspilleren Aryna Sabalenka stråler med over 200 karat diamanter

Fabienne Ba.
@rolandgarros / Instagram

Ved Roland-Garros skinnede den hviderussiske tennisspiller Aryna Sabalenka, der er nummer et i verden, ikke kun med sine tennisfærdigheder. Til sin åbningskamp bar hun et specialfremstillet smykkesæt med over 200 karat ædelsten.

Over 200 karat ædelsten på banen

Aryna Sabalenka vakte furore lige fra sin første runde af turneringen i Paris den 26. maj 2026. Den firedobbelte Grand Slam-mester kom på banen udsmykket med et skræddersyet smykkesæt, der var specialdesignet til lejligheden. Detaljen, der vakte så megen diskussion: Smykket bestod af i alt over 200 karat ædelsten, der specifikt kombinerede mere end 200 karat dybrøde granater og 23 karat diamanter. Dette valg var alt andet end tilfældigt, da disse karminrøde granater var specielt udvalgt for at hylde de legendariske grusbaner på Roland-Garros.

Et Nike-outfit og minimalistisk makeup

Hvad angår sit outfit, valgte Aryna Sabalenka en semi-flagrende bordeaux og sort Nike-tenniskjole kombineret med hvide Nike-sneakers og et sort ur. Hun fuldendte looket med underspillet, men lysende makeup, præget af rød neglelak, og sit blonde hår trukket tilbage i en elegant knold – både praktisk og stilfuldt. Trods temperaturer over 30 grader Celsius insisterede hun på, at hun "ikke følte vægten af sine smykker", og forklarede, at det var vigtigt for hende at "føle sig smuk for at præstere bedre".

En hyldest til grusbaner, udlånt af Material Good

Dette smykkesæt er skabt af Material Good, et luksuriøst smykke- og urmærke med base i New York, som Aryna Sabalenka er ambassadør for. Hun havde allerede båret deres kreationer ved Australian Open og US Open, men dette særlige sæt blev designet specifikt til turneringen i Paris. På banen valgte Aryna Sabalenka to lagdelte halskæder og et par øreringe. De enkelte smykker, hun bar, blev anslået til at være værd over $110.000 (cirka €85.000), mens det komplette sæt med tre halskæder blev vurderet til omkring $148.000.

Smykker der skaber kontrovers

Ud over deres æstetiske appel gik disse smykker bestemt ikke ubemærket hen, og med god grund. Aryna Sabalenka viste dem frem blot få dage efter, at hun havde etableret sig som en førende figur i spillernes kampagne for bedre præmiepenge i turneringer. Kontrasten vakte reaktioner: værdien af de smykker, hun bar på banen, oversteg de præmiepenge, hendes modstander modtog for sit nederlag i første runde. Da hun blev spurgt om denne tilsyneladende modsigelse, afviste Aryna Sabalenka enhver forbindelse mellem hendes tilbehør og hendes fortalervirksomhed for spillernes rettigheder.

En sejr - og en millionring

Aryna Sabalenka besejrede Spaniens Jessica Bouzas Maneiro i to sæt, 6-4, 6-2, og sikrede sig dermed en plads i anden runde. Mesterens passion for fine ædelsten er ikke noget nyt. I de seneste måneder er hun også blevet set med sin imponerende forlovelsesring: Hendes partner, Georgios Frangulis, friede til hende i marts med en 12-karat oval diamant omgivet af smaragder - hendes yndlingssten - et smykke, der anslås at være værd omkring en million dollars.

Mellem smykker til en værdi af over 200 karat, en hyldest til grusbaner og en "ekstraordinær" forlovelsesring har Aryna Sabalenka således bekræftet, at hun har til hensigt at skinne lige så meget gennem sin stil som gennem sit spil.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
I et uventet outfit skaber denne tennisspiller røre
Claudia Schiffer fejrer sin 24-års bryllupsdag med et billede, der rører hendes fans

