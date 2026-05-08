Som 55-årig begejstrer Claudia Schiffer med et romantisk look

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Der er billeder, der ligner postkort fra England. Den tyske model, skuespillerinde og filmproducer Claudia Schiffer delte et af disse, og man kan roligt sige, at hendes følgere var betaget. På sin Instagram-konto, som følges af over to millioner mennesker, optrådte hun i landlige omgivelser, klædt i et romantisk outfit med en udpræget britisk charme.

Et rustikt udseende til Jordens Dag

Den 22. april 2026, i anledning af Jordens Dag, postede Claudia Schiffer en blid Instagram-karrusel med en simpel billedtekst: "Glædelig Jordens Dag 💚" . Forsidebilledet viser hende foran den blomsterdækkede facade af et engelsk sommerhus, omgivet af en storslået rosenbusk i fuldt flor, med sin trofaste hund ved sine fødder. Et billede, der fremkalder forårets og naturens skønhed.

Til lejligheden valgte hun en bordeauxrød V-hals sweater med trekvartærmer, gemt i en lang, dyb lilla plisseret nederdel broderet med blomster- og fuglemotiver. På fødderne havde hun gladiatorlignende lædersandaler på, perfekte til en slentretur gennem en have på landet. Alt dette med sit lange, let bølgede blonde hår løst.

Et perfekt udført romantisk look

Dette outfit fortæller en historie. Det er en dygtig blanding af komfort og raffinement, af den moderne kvinde og en næsten pastoral æstetik. Nederdelen, rig på detaljer og farver, bliver lookets midtpunkt, mens den bordeauxrøde sweater tilføjer et strejf af varme og matcher perfekt husets mursten i baggrunden. En harmoni af farver, der er alt andet end tilfældig. Dette er Claudia Schiffers kunst: at forvandle et hverdagsoutfit til et modeøjeblik. Ingen dramatisk iscenesættelse, bare en naturlig elegance, der virker ubesværet.

Fans hylder et tidløst ikon

Kommentarerne strømmede ind under opslaget. "Strålende", "et ikon ", "stadig lige så fantastisk som altid" ... roserne strømmede ind, og mange internetbrugere roste ikke kun lookets skønhed, men også supermodellens vedvarende aura. Claudia Schiffer fascinerer fortsat dem, der kendte hende i 90'erne, såvel som en ny generation, der opdager hende gennem hendes omhyggeligt kuraterede opslag.

Med dette enkle, pastorale øjebliksbillede minder Claudia Schiffer os om, hvorfor hun er en af de førende skikkelser inden for modelbranchen. Et romantisk look, en rolig atmosfære, et budskab til fordel for planeten: alt er helt rigtigt, afbalanceret og inspirerende. Det tyske ikon fortsætter med at fascinere med det, der altid har været hendes varemærke: en enkel, naturlig elegance.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
I et teatralsk look fascinerer Madonna med en spektakulær gotisk silhuet

